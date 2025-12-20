Чи вже є мирна угода на папері: Зеленський дав пряму відповідь

Станом на сьогодні мирної угоди немає, яка поклала б край війні в Україні – ні. Про угоду можна буде говорити тоді, коли її підписали лідери та зупинено бойові дії. Відповідну заяву під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенеґром зробив президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Український лідер зазначив, що світ не може бути досягнутий за будь-яку ціну, оскільки країна вже заплатила високу ціну. Він наголосив, що світ має бути міцним і справедливим.

"Дуже важливо, щоб були сильні гарантії безпеки. Щоб унеможливити навіть думку у фізичну можливість знову прийти до нас з агресією", — сказав президент.

Водночас президент зазначив, що говорити про мирну угоду рано, адже для її укладання мають бути виконані чітко визначені умови. За його словами, домовленість не може вважатися чинною, якщо вона існує лише формально.

"Мирної угоди сьогодні немає. Вона з'являється тоді, коли це не просто текст, а документ, підписаний керівниками держав і коли бойові дії фактично припинено", — наголосив глава держави.

Окремо Володимир Зеленський згадав Будапештський меморандум, назвавши його таким, що не спрацював. Він наголосив, що цей документ не зміг забезпечити безпеку України та не забезпечив реального захисту від агресії.

У зв'язку з цим президент наголосив, що будь-яка нова угода має містити чіткі механізми реагування з боку Сполучених Штатів та європейських партнерів у разі повторного нападу Росії. Зокрема, йдеться про негайне введення санкцій та інших стримувальних заходів.

Варто зазначити, що під час цього ж спілкування зі ЗМІ президент зазначив, що Міністерство закордонних справ працює над створенням необхідної інфраструктури за кордоном для проведення виборів.



