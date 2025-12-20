logo

Есть ли уже мирное соглашение на бумаге: Зеленский дал прямой ответ
commentss НОВОСТИ Все новости

Есть ли уже мирное соглашение на бумаге: Зеленский дал прямой ответ

Владимир Зеленский назвал условия действенного документа

20 декабря 2025, 18:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

По состоянию на сегодня мирного соглашения нет, которое бы положило конец войне в Украине – нет. О соглашении можно будет говорить тогда, когда его подписали лидеры и остановлены боевые действия. Соответствующее заявление во время совместного брифинга с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру сделал президент Украины Владимир Зеленский. 

Есть ли уже мирное соглашение на бумаге: Зеленский дал прямой ответ

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Украинский лидер отметил, что мир не может быть достигнут любой ценой, поскольку страна уже заплатила высокую цену. Он подчеркнул, что мир должен быть прочным и справедливым.

"Очень важно, чтобы были сильные гарантии безопасности. Чтобы исключить даже мысль в физическую возможность вновь прийти к нам с агрессией", — сказал президент.

В то же время президент отметил, что говорить о мирном соглашении рано, ведь для его заключения должны быть выполнены четко определенные условия. По его словам, договоренность не может считаться действующей, если она существует только формально.

"Мирного соглашения сегодня нет. Она появляется тогда, когда это не просто текст, а документ, подписанный руководителями государств и когда боевые действия фактически прекращены", — подчеркнул глава государства.

Отдельно Владимир Зеленский вспомнил Будапештский меморандум, назвав его не сработавшим. Он подчеркнул, что этот документ не смог обеспечить безопасность Украины и не обеспечил реальной защиты от агрессии.

В этой связи президент подчеркнул, что любое новое соглашение должно содержать четкие механизмы реагирования со стороны Соединенных Штатов и европейских партнеров в случае повторного нападения России. В частности, речь идет о немедленном введении санкций и других сдерживающих мер.

Стоит отметить, в ходе этого же общения со СМИ президент отметил, что Министерство иностранных дел работает над созданием необходимой инфраструктуры за границей для проведения выборов.




