Чи втратить Україна території: які сигнали почали надходити від союзників

Заява канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про можливі територіальні поступки України викликала різні оцінки серед експертів. Які сигнали важливо розглянути Україні та що це означає на практиці? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.

Втрата територій. Фото: з відкритих джерел

На Київ чиниться серйозний тиск

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло зазначив, що міжнародний тиск на Україну продовжується ще з 2022 року, проте країні вдалося вистояти, незважаючи на ці обставини. Реагуючи на припущення канцлера Німеччини Фрідріха Мерця про можливі територіальні поступки України в рамках майбутньої мирної угоди з РФ, експерт зазначив, що Європа систематично подає Києву сигнали щодо необхідності поступок.

За його словами, фінансову допомогу Україні Європі складно узгодити всередині ЄС, незважаючи на суттєву економічну перевагу над Росією. Він також нагадав, що значний кредит для України довго блокувався і був розблокований лише нещодавно.

"Це насправді велика проблема, тому що Європа перевершує Росію в десятки разів за різними показниками, зокрема економічними, а якось так виходить, що у нас глобально менше грошей на війну. До того ж ті 90 млрд євро кредиту для України, який довгий час блокувався урядом Орбана, були розблоковані лише недавно", — сказав експерт.

Жмайло підкреслив, що на офіційний Київ, зокрема на президента Володимира Зеленського, чиниться серйозний тиск з боку США, європейських політиків та світових лідерів, які прагнуть якнайшвидшого завершення війни. Він зазначив, що у міжнародних колах часто домінує логіка короткострокового припинення бойових дій, навіть якщо це означатиме тимчасове затишшя без вирішення конфлікту у довгостроковій перспективі.

Щоб знизити ризики, необхідна буде система стримування та противаг

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства, експерт РНБО у 2001-2011 рр. з питань заморожених конфліктів у Євразії Віталій Кулик розглядає заяву як прояв прагматичного підходу Європи, який готує ґрунт для переговорів та допускає варіант втрати контролю над територіями.

"З одного боку — це гібридний юридичний "конструктор". А з іншого, він дає сигнали росіянам, що Європа готова до переговорів", — зазначив експерт.

За його словами, це певна рамка для Києва, яка має переходити до реалістичного планування. Не висувати завищені вимоги до Росії, які Європа та Україна, на думку Мерця, не здатні підкріпити військовою силою на землі. А виходити з війни потрібно відповідно втрата контролю на територію – це опція, яка може бути на столі під час переговорів, і це ретранслює Мерц.

Експерт зазначив, що питання членства України в ЄС прийматиметься Європою зі складнощами.

"Щоб знизити ризики, необхідна буде система стримування та противаг. Зокрема, це вступ України до ЄС без надмірних можливостей робити якусь політичну "погоду" в ЄС. Тому Україна має бути ослаблена, сконцентрована, спеціалізована, зокрема, на складову безпеки. Україна має стати не просто членом ЄС, а має захищати. Це така мрія європейського політикуму", – резюмував Кулик.

