Потеряет ли Украина территории: какие сигналы начали поступать от союзников

Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о возможных территориальных уступках Украины вызвало разные оценки среди экспертов. Какие сигналы важно рассмотреть Украине и что это означает на практике? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

На Киев оказывается серьезное давление

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло отметил, что международное давление на Украину продолжается еще с 2022 года, однако стране удалось выстоять, несмотря на эти обстоятельства. Реагируя на предположение канцлера Германии Фридриха Мерца о возможных территориальных уступках Украины в рамках будущего мирного соглашения с РФ, эксперт отметил, что Европа систематически подает Киеву сигналы о необходимости уступок.

По его словам, финансовую помощь Украине Европе сложно согласовать внутри ЕС, несмотря на существенное экономическое преимущество над Россией. Он также напомнил, что значительный кредит для Украины долгое время блокировался и был разблокирован лишь недавно.

"Это на самом деле большая проблема, потому что Европа превосходит Россию в десятки раз по различным показателям, в том числе экономическим, а как-то так получается, что у нас глобально меньше денег на войну. К тому же, те 90 млрд евро кредита для Украины, который долгое время блокировался правительством Орбана, были разблокированы лишь недавно", — сказал эксперт.

Жмайло подчеркнул, что на официальный Киев, в частности на президента Владимира Зеленского, оказывается серьезное давление со стороны США, европейских политиков и мировых лидеров, стремящихся к скорейшему завершению войны. Он отметил, что в международных кругах часто доминирует логика краткосрочного прекращения боевых действий, даже если это будет означать временное затишье без решения конфликта в долгосрочной перспективе.

Чтобы снизить риски, необходима будет система сдерживания и противовесов

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг по вопросам замороженных конфликтов в Евразии Виталий Кулик рассматривает заявление как проявление прагматичного подхода Европы, которая готовит почву для переговоров и допускает вариант потери контроля над территориями.

"С одной стороны – это гибридный юридический "конструктор". А, с другой, он дает сигналы россиянам, что Европа готова к переговорам", – отметил эксперт.

По его словам, это определенная рамка для Киева, которая должна переходить к реалистическому планированию. Не выдвигать завышенные требования к России, которые Европа и Украина, с точки зрения Мерца, не способны подкрепить военной силой на земле. А выходить из войны нужно, соответственно, потеря контроля на территорию – это опция, которая может быть на столе во время переговоров, и это ретранслирует Мерц.

Эксперт отметил, что вопрос членства Украины в ЕС будет приниматься Европой со сложностями.

"Чтобы снизить риски, необходима будет система сдерживания и противовесов. В частности, это вступление Украины в ЕС без чрезмерных возможностей делать какую-то политическую "погоду" в ЕС. Поэтому Украина должна быть ослаблена, сконцентрирована, специализирована, в частности, на составляющую безопасности. Украина должна стать не просто членом ЕС, а должна защищать ЕС, не имея чрезмерного политического веса. Это такая мечта европейского политикума", — резюмировал Кулик.

