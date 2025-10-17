Чи втратимо території після переговорів: у Раді розповіли про що йтиметься у Будапешті

Принципове питання – про що взагалі можна домовлятися з Путіним? Американці дозволяють собі обговорювати долю українських територій, але про якусь “нову архітектуру безпеки” навіть не слухають, а цілі Путіна – політичні, тобто можуть досягатися лише шляхом політичних переговорів. Захоплення Краматорська або навіть падіння Києва не наближають Кремль до своїх цілей. Про це розповів нардеп Микола Княжицький.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

Нардеп пояснив, тобто для Путіна переговори важливіші, ніж для Трампа та європейців. Але, щоб вони принесли хоч якісь результати, Путіну потрібно відмовитися від своїх неадекватних вимог до колективного Заходу. Якщо на такі поступки Путін не готовий, то темою переговорів може бути хіба що банальний розмін українських територій.

"Межі українського компромісу щодо територій. Варто зафіксувати, що зараз, принаймні на рівні неофіційних розмов, територіальний компроміс української влади зводиться до замороження по лінії фронту та відмови від повернення окупованих територій силовим шляхом. Путін, за чутками, погодився на це в частині південних областей України", – зазначив Микола Княжицький.

Політик припускає, що Дональд Трамп вважає, що завершити війну можна, якщо домовитися з Путіним про території, але оскільки Путін воює не за території, перспектива такого плану виглядає сумнівною вже зараз.

Читайте також на порталі "Коментарі" — для того, щоб перемогти в Індо-Тихоокеанському регіоні та стримати військові дії Пекіна на Тайвані, президент США Дональд Трамп має перемогти у Східній Європі так само рішуче, як на Близькому Сході. А це означає повну поразку російської армії на українській території. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі видання The Hill.



