Потеряем ли территории после переговоров: в Раде рассказали о чем пойдет речь в Будапеште

Принципиальный вопрос – о чем вообще можно договариваться с Путиным? Американцы позволяют себе обсуждать судьбу украинских территорий, но о какой-то "новой архитектуре безопасности" даже не слушают, а цели Путина — политические, то есть могут достигаться только путем политических переговоров. Краматорские восторги или даже падения Киева не приближают Кремль к своим целям. Об этом рассказал нардеп Николай Княжицкий.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Нардеп объяснил, что для Путина переговоры важнее, чем для Трампа и европейцев. Но чтобы они принесли хоть какие-то результаты, Путину нужно отказаться от своих неадекватных требований к коллективному Западу. Если к таким уступкам Путин не готов, то темой переговоров может быть разве что банальный размен украинских территорий.

"Границы украинского компромисса относительно территорий. Стоит зафиксировать, что сейчас, по крайней мере, на уровне неофициальных разговоров, территориальный компромисс украинских властей сводится к заморожению по линии фронта и отказу от возвращения оккупированных территорий силовым путем. Путин, по слухам, согласился на это в части южных областей Украины", – отметил Николай Княжицкий.

Политик предполагает, что Дональд Трамп считает, что завершить войну можно, если договориться с Путиным о территориях, но поскольку Путин воюет не за территорию, перспектива такого плана выглядит сомнительной уже сейчас.

