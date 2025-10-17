Потеряем ли территории после переговоров: в Раде рассказали о чем пойдет речь в Будапеште

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Принципиальный вопрос – о чем вообще можно договариваться с Путиным? Американцы позволяют себе обсуждать судьбу украинских территорий, но о какой-то "новой архитектуре безопасности" даже не слушают, а цели Путина — политические, то есть могут достигаться только путем политических переговоров. Краматорские восторги или даже падения Киева не приближают Кремль к своим целям. Об этом рассказал нардеп Николай Княжицкий.
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
Нардеп объяснил, что для Путина переговоры важнее, чем для Трампа и европейцев. Но чтобы они принесли хоть какие-то результаты, Путину нужно отказаться от своих неадекватных требований к коллективному Западу. Если к таким уступкам Путин не готов, то темой переговоров может быть разве что банальный размен украинских территорий.
Политик предполагает, что Дональд Трамп считает, что завершить войну можно, если договориться с Путиным о территориях, но поскольку Путин воюет не за территорию, перспектива такого плана выглядит сомнительной уже сейчас.
Читайте также на портале "Комментарии" — чтобы победить в Индо-Тихоокеанском регионе и сдержать военные действия Пекина на Тайване, президент США Дональд Трамп должен победить в Восточной Европе так же решительно, как на Ближнем Востоке. А это означает полное поражение русской армии на украинской территории. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в материале The Hill.