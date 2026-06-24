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Чи вступить Білорусь у війну в Україні: розкрито єдиний фактор,який зупиняє Лукашенка

Експерт переконаний, що білоруський диктатор остерігається дозволити використання Білорусі для запусків "Шахедів"

24 червня 2026, 18:55
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Клименко Елена

Білорусь навряд чи стане повноцінним учасником війни проти України, попри те, що Кремль міг би бути зацікавлений у розширенні використання білоруського напрямку для військових цілей. Таку думку висловив керівник політико-правових програм Українського центру громадського розвитку Ігор Рейтерович.

Чи вступить Білорусь у війну в Україні: розкрито єдиний фактор,який зупиняє Лукашенка

Фото: з відкритих джерел

На його переконання, Олександр Лукашенко, хоча й залишається одним із найближчих союзників Росії, намагається уникати рішень, які могли б безпосередньо втягнути Білорусь у збройне протистояння з Україною. Експерт вважає, що білоруський керівник усвідомлює можливі політичні та внутрішні наслідки такого кроку для власної влади. 

"Що стосується Білорусі — Путін, звичайно, дуже хотів би використати цей напрямок. Але Лукашенко на це не піде. Він, незважаючи на свою повну лояльність до Росії, не хоче втягувати білорусів у війну проти України, бо розуміє, чим це може для нього закінчитися", — зазначає Рейтерович. 

На думку політолога, Мінськ і надалі дотримуватиметься нинішньої тактики: демонструватиме підтримку Москві на політичному рівні, але намагатиметься не переходити межу, після якої Білорусь стане прямим учасником бойових дій. Саме тому гучні заяви білоруської влади не обов'язково означають готовність до реальних військових кроків.

Експерт також переконаний, що Лукашенко намагатиметься максимально уникати дій, які могли б спровокувати різке загострення відносин з Україною. Зокрема, він навряд чи погодиться надати територію країни для запуску російських ударних безпілотників або проведення інших операцій, які могли б розглядатися як безпосередня участь Білорусі у війні.

Портал "Коментарі" вже писав, що Європейський Союз переглянув структуру першого траншу фінансової допомоги для України в межах кредитної програми обсягом 90 мільярдів євро. Як повідомляє Euractiv із посиланням на поінформовані джерела, кошти, які раніше планували спрямувати на підтримку виробництва безпілотників, наразі не увійдуть до початкового пакета фінансування.



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