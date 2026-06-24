Вступит ли Беларусь в войну в Украине: раскрыт единственный останавливающий Лукашенко фактор

Беларусь вряд ли станет полноценным участником войны против Украины, несмотря на то, что Кремль мог бы быть заинтересован в расширении использования белорусского направления для военных целей. Такое мнение высказал руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович.

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По его убеждению, Александр Лукашенко, хоть и остается одним из ближайших союзников России, пытается избегать решений, которые могли бы напрямую вовлечь Беларусь в вооруженное противостояние с Украиной. Эксперт считает, что белорусский руководитель осознает возможные политические и внутренние последствия такого шага для собственной власти.

"Что касается Беларуси – Путин, конечно, очень хотел бы использовать это направление. Но Лукашенко на это не пойдет. Он, несмотря на свою полную лояльность к России, не хочет втягивать белорусов в войну против Украины, потому что понимает, чем это может закончиться для него", — отмечает Рейтерович.

По мнению политолога, Минск и дальше будет придерживаться нынешней тактики: будет демонстрировать поддержку Москве на политическом уровне, но будет пытаться не переходить границу, после которой Беларусь станет прямым участником боевых действий. Именно поэтому громкие заявления белорусских властей не обязательно означают готовность к реальным военным шагам.

Эксперт также убежден, что Лукашенко постарается максимально избегать действий, которые могли бы спровоцировать резкое обострение отношений с Украиной. В частности, он вряд ли согласится предоставить территорию страны для запуска российских ударных беспилотников или проведения других операций, которые могли бы рассматриваться как непосредственное участие Беларуси в войне.

Портал "Комментарии" уже писал , что Европейский Союз пересмотрел структуру первого транша финансовой помощи для Украины в рамках кредитной программы объемом 90 миллиардов евро. Как сообщает Euractiv со ссылкой на информированные источники, средства, которые ранее планировали направить в поддержку производства беспилотников, пока не войдут в первоначальный пакет финансирования.