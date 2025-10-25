Чи вистачить санкцій, щоб зупинити війну в Україні: що тепер кажуть на Заході

Президент США Дональд Трамп запровадив нові санкції проти двох провідних російських нафтових компаній, намагаючись збільшити економічний тиск на Москву. Проте аналітики наголошують – лише обмеженнями Путіна не змусити припинити війну в Україні. Як передає портал "Коментарі", про це пише Sky News.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

ЗМІ зазначає, що європейські союзники Вашингтона оперативно підтримали ініціативу, а деякі держави, які продовжували торгівлю з Росією, вже почали переглядати свої погляди. Попри це фахівці вважають, що без додаткових кроків ефект буде мінімальним.

"Одні тільки санкції не змусять Путіна зупинити війну. Україна має отримати більше озброєнь, більше підтримки та більше гарантій", — наголосив старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики Олександр Коляндр.

У матеріалі йдеться, що на тлі нових санкцій зростає узгодженість дій між союзниками з обох боків Атлантики. У Лондоні відбулася зустріч лідерів коаліції, де обговорили подальші постачання далекобійної зброї Києву та можливе розморожування російських активів для фінансування оборони України.

Водночас, за словами експертів, Кремль досі переконаний у своїй перевагі.

"Путін і Кремль майже впевнені, що виграють війну. Вони вважають, що якщо продовжуватимуть тиснути, Україна може розвалитися", — зазначив Коляндр.

Хоча Дональд Трамп заявляє про прагнення виступити посередником у мирних переговорах, оглядачі зазначають: Володимир Путін не сприйматиме жодних домовленостей серйозно, доки вірить у можливість перемоги.

