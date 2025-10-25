Чи вистачить санкцій, щоб зупинити війну в Україні: що тепер кажуть на Заході

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп запровадив нові санкції проти двох провідних російських нафтових компаній, намагаючись збільшити економічний тиск на Москву. Проте аналітики наголошують – лише обмеженнями Путіна не змусити припинити війну в Україні. Як передає портал "Коментарі", про це пише Sky News.
Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел
ЗМІ зазначає, що європейські союзники Вашингтона оперативно підтримали ініціативу, а деякі держави, які продовжували торгівлю з Росією, вже почали переглядати свої погляди. Попри це фахівці вважають, що без додаткових кроків ефект буде мінімальним.
У матеріалі йдеться, що на тлі нових санкцій зростає узгодженість дій між союзниками з обох боків Атлантики. У Лондоні відбулася зустріч лідерів коаліції, де обговорили подальші постачання далекобійної зброї Києву та можливе розморожування російських активів для фінансування оборони України.
Водночас, за словами експертів, Кремль досі переконаний у своїй перевагі.
Хоча Дональд Трамп заявляє про прагнення виступити посередником у мирних переговорах, оглядачі зазначають: Володимир Путін не сприйматиме жодних домовленостей серйозно, доки вірить у можливість перемоги.
Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна стає частиною американських виборів 2026 року. Це, певно, перші вибори за багато років, де ми можемо від цього виграти. Таку думку висловив український політолог Вадим Денисенко.