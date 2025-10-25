Хватит ли санкций, чтобы остановить войну в Украине: что теперь говорят на Западе

Рубрики
Президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против двух ведущих российских нефтяных компаний, пытаясь увеличить экономическое давление на Москву. Однако аналитики подчеркивают – только ограничениями Путина не заставить прекратить войну в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Sky News".
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
СМИ отмечает, европейские союзники Вашингтона оперативно поддержали инициативу, а некоторые государства, которые продолжали торговлю с Россией, уже начали пересматривать свои взгляды. Несмотря на это, специалисты считают, что без дополнительных шагов эффект будет минимальным.
В материале говорится, что на фоне новых санкций растет согласованность действий между союзниками по обе стороны Атлантики. В Лондоне состоялась встреча лидеров коалиции, где обсудили дальнейшие поставки дальнобойного оружия Киеву и возможное размораживание российских активов для финансирования обороны Украины.
В то же время, по словам экспертов, Кремль до сих пор убежден в своем превосходстве.
Хотя Дональд Трамп заявляет о стремлении выступить посредником в мирных переговорах, обозреватели отмечают: Владимир Путин не будет воспринимать никаких договоренностей серьезно, пока верит в возможность победы.
