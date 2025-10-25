Хватит ли санкций, чтобы остановить войну в Украине: что теперь говорят на Западе

Президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против двух ведущих российских нефтяных компаний, пытаясь увеличить экономическое давление на Москву. Однако аналитики подчеркивают – только ограничениями Путина не заставить прекратить войну в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Sky News".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, европейские союзники Вашингтона оперативно поддержали инициативу, а некоторые государства, которые продолжали торговлю с Россией, уже начали пересматривать свои взгляды. Несмотря на это, специалисты считают, что без дополнительных шагов эффект будет минимальным.

"Одни только санкции не заставят Путина остановить войну. Украина должна получить больше вооружений, больше поддержки и больше гарантий", — отметил старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики Александр Коляндр.

В материале говорится, что на фоне новых санкций растет согласованность действий между союзниками по обе стороны Атлантики. В Лондоне состоялась встреча лидеров коалиции, где обсудили дальнейшие поставки дальнобойного оружия Киеву и возможное размораживание российских активов для финансирования обороны Украины.

В то же время, по словам экспертов, Кремль до сих пор убежден в своем превосходстве.

"Путин и Кремль почти уверены, что выиграют войну. Они считают, что, если будут продолжать давить, Украина может развалиться", — отметил Коляндр.

Хотя Дональд Трамп заявляет о стремлении выступить посредником в мирных переговорах, обозреватели отмечают: Владимир Путин не будет воспринимать никаких договоренностей серьезно, пока верит в возможность победы.

