Чи вдається РФ створювати «буферну зону» на Сумщині та Харківщині: у США дали відповідь

Російські війська продовжують обмежені наступальні операції у прикордонних районах Сумської та Харківської областей, намагаючись розширити так звану буферну зону. Однак досягти значних результатів окупаційної армії не вдалося: аналітики фіксують лише локальні тактичні поступи. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

За оцінкою експертів, українським силам загалом вдалося стабілізувати лінію фронту в Харківській області та протидіяти спробам Росії створити буферну зону вздовж ширшої ділянки північного кордону України.

При цьому російське командування, судячи з характеру дій, зосередилося переважно на розширенні вже наявних виступів з флангів, а не на глибокому просуванні в українську територію на північ від Харкова.

Окрему увагу ISW звернув на заяви російського військового командування про нібито досягнуті успіхи. Підрозділи російського угрупування військ "Північ" суттєво перебільшують масштаби просування на півночі України.

Більше того, за оцінкою аналітиків, російська сторона поширювала твердження про оточення українських підрозділів, що нібито відбулося, на північний схід від Харкова, хоча такі заяви не відповідають обстановці, що спостерігається.

У ISW припускають, що подібна інформаційна активність може бути пов'язана зі спробами російського командування представити Кремлю успішнішу картину бойових дій у зоні своєї відповідальності.

Таким чином, незважаючи на спроби Москви розширити прикордонний плацдарм, українська оборона продовжує стримувати російські наступальні дії, а заявлені окупантами масштаби успіхів не підтверджуються оцінками аналітиків.

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