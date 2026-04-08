Загроза запуску російськими військами ударних дронів "Шахед" з території Білорусі може мати серйозні наслідки для рухомих об'єктів, таких як поїзди, автобуси та автомобілі. Цю думку висловив авіаексперт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету (НАУ) Валерій Романенко під час свого виступу на Радіо NV.

За словами експерта, якщо Білорусь має можливості для запуску ударних дронів, це становить реальну загрозу для української інфраструктури, зокрема для залізниць та автодоріг. Наприклад, поїзд, що рухається з Києва до Варшави, проходить дуже близько до кордону з Білоруссю — на відстані лише 50-70 км. Така близькість створює потенційну небезпеку для залізничних перевезень.

Романенко також зазначив, що росіяни оснастили свої дрони "Шахед" (також відомі як Герань-2) mesh-модемами, що дозволяє управляти ними на великій відстані. Однак навіть без таких модемів, з високої вишки можна контролювати політ дронів на відстані 50-70 км. Це дає можливість вражати не лише нерухомі, а й рухомі цілі, включаючи транспортні засоби, які рухаються територією України. За його словами, це є серйозною загрозою для безпеки громадян, оскільки "Шахеди" можуть атакувати поїзди, автобуси та автомобілі.

Він також звернув увагу на інформацію про знищення вишок управління на території Білорусі, що могло знизити ймовірність таких атак. Проте Романенко зазначив, що на цей момент жодна з перевірених інформацій не підтвердила цей факт. Він висловив припущення, що, ймовірно, щось сталося на дипломатичному рівні, і саме тому такі атаки припинилися.

Експерт також пояснив, що системи управління в Білорусі можуть замінити використання супутникових терміналів "Старлінк" на коротші відстані, дозволяючи Росії здійснювати точніші удари по українських об'єктах, зокрема транспортних засобах.

Портал "Коментарі" вже писав, що переговори щодо завершення війни в Україні затрималися на тлі американської активності на Близькому Сході, але це не є головною причиною, стверджують оглядачі Foreign Affairs. Проблема набагато глибша і пов'язана з тим, як Сполучені Штати організували мирний процес. Адміністрація Трампа зосереджувалася на тому, щоб Україна віддала Росії частину Донеччини в обмін на гарантії безпеки.