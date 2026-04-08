Беларусь создаст реальную опасность для передвижения по Украине: озвучен тревожный прогноз

Угроза запуска российскими войсками ударных дронов "Шахед" с территории Беларуси может иметь серьезные последствия для движущихся объектов, таких как поезда, автобусы и автомобили. Это мнение высказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета (НАУ) Валерий Романенко, выступая на Радио NV.

По словам эксперта, если у Беларуси есть возможности для запуска ударных дронов, это представляет реальную угрозу для украинской инфраструктуры, в частности для железных дорог и автодорог. К примеру, поезд, следующий из Киева в Варшаву, проходит очень близко к границе с Беларусью — на расстоянии всего 50-70 км. Такая близость создает потенциальную опасность железнодорожных перевозок.

Романенко также отметил, что россияне оснастили свои дроны "Шахед" (также известные как Герань-2) mesh-модемами, что позволяет управлять ими на большом расстоянии. Однако даже без таких модемов с высокой вышки можно контролировать полет дронов на расстоянии 50-70 км. Это дает возможность поражать не только неподвижные, но и движимые цели, включая транспортные средства, движущиеся по территории Украины. По его словам, это является серьезной угрозой для безопасности граждан, поскольку "Шахеды" могут атаковать поезда, автобусы и автомобили.

Он также обратил внимание на информацию об уничтожении вышек управления на территории Беларуси, что могло снизить вероятность таких атак. Однако Романенко отметил, что в настоящее время ни одна из проверенных информаций не подтвердила этот факт. Он предположил, что, вероятно, что-то произошло на дипломатическом уровне, и именно поэтому подобные атаки прекратились.

Эксперт также пояснил, что системы управления в Беларуси могут заменить использование спутниковых терминалов "Старлинк" на более короткие расстояния, позволяя России совершать более точные удары по украинским объектам, в том числе транспортным средствам.

