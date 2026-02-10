Чи справді ЗСУ контрнаступають на Запорізькому напрямку: у США дали відповідь

Російські війська, ймовірно, поширюють помилкові заяви про нібито український "контрнаступ" у районі адміністративного кордону Дніпропетровської та Запорізької областей, щоб скоригувати раніше перебільшені повідомлення про свої поступи. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Контрнаступ ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

За даними звіту, низка російських військових блогерів заявила, що Збройні сили України нібито використовують туманну погоду та тимчасові проблеми зі зв'язком у російських підрозділів, у тому числі обмеження на використання терміналів Starlink, для проведення "контрнаступальних дій" у районах Соснівки, Новоолександрівки та Нечаївки, а також поблизу Гуля. Деякі джерела стверджували, що українські підрозділи просунулися до населеного пункту Тернувате.

При цьому речник Сил оборони півдня України полковник Владислав Волошин повідомив, що Тернувате залишається під контролем ЗСУ, а лінія фронту проходить на відстані не менше 10–15 кілометрів від селища. За його словами, російські війська раніше безуспішно намагалися інсценувати захоплення населеного пункту, зокрема через демонстративне підняття прапора.

Волошин також спростував твердження про "контрнаступ" ЗСУ на стику Дніпропетровської та Запорізької областей, зазначивши, що українські підрозділи у цьому районі проводять розвідувально-пошукові заходи з метою виявлення російських диверсійних та розвідувальних груп. Ці дії, наголосив він, не є наступальною операцією.

ISW зазначає, що російські командири систематично направляють до вищих штабів спотворені дані про нібито досягнуті успіхи, що викликає невдоволення навіть серед проросійських військових блогерів. Аналітики вважають, що нинішні заяви про "контрнаступ" ЗСУ використовуються як зручне пояснення для фактичного відкату російських військ на позиції, які вони займали і раніше, після завищених звітів про просування на напрямках Олександрівки та Гуляйполя.

Читайте також на порталі "Коментарі" — далі РФ воювати буде складніше: хтось несподівано підставив підніжку Путіну.



