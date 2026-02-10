logo

Действительно ли ВСУ контрнаступают на Запорожском направлении: в США дали ответ
Действительно ли ВСУ контрнаступают на Запорожском направлении: в США дали ответ

Российские военные блогеры заговорили о наступлении ВСУ, чтобы скрыть ложные отчёты о собственных «успехах»

10 февраля 2026, 07:35
Автор:
Кравцев Сергей

Российские войска, вероятно, распространяют ложные заявления о якобы украинском "контрнаступлении" в районе административной границы Днепропетровской и Запорожской областей, чтобы скорректировать ранее преувеличенные сообщения о своих продвижениях. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Действительно ли ВСУ контрнаступают на Запорожском направлении: в США дали ответ

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

По данным отчёта, ряд российских военных блогеров заявил, что Вооружённые силы Украины якобы используют туманную погоду и временные проблемы со связью у российских подразделений, в том числе ограничения на использование терминалов Starlink, для проведения "контрнаступательных действий" в районах Сосновки, Новоалександровки и Нечаевки, а также вблизи Гуляйполя. Некоторые источники утверждали, что украинские подразделения продвинулись к населённому пункту Тернуватое.

При этом спикер Сил обороны юга Украины полковник Владислав Волошин сообщил, что Тернуватое остаётся под контролем ВСУ, а линия фронта проходит на расстоянии не менее 10–15 километров от посёлка. По его словам, российские войска ранее безуспешно пытались инсценировать захват населённого пункта, в том числе через демонстративное поднятие флага.

Волошин также опроверг утверждения о "контрнаступлении" ВСУ на стыке Днепропетровской и Запорожской областей, отметив, что украинские подразделения в этом районе проводят разведывательно-поисковые мероприятия с целью выявления российских диверсионных и разведывательных групп. Эти действия, подчеркнул он, не являются наступательной операцией.

ISW отмечает, что российские командиры систематически направляют в вышестоящие штабы искажённые данные о якобы достигнутых успехах, что вызывает недовольство даже среди пророссийских военных блогеров. Аналитики считают, что нынешние заявления о "контрнаступлении" ВСУ используются как удобное объяснение для фактического отката российских войск на позиции, которые они занимали и ранее, после завышенных отчётов о продвижении на направлениях Александровки и Гуляйполя.

Читайте также на портале "Комментарии" — дальше РФ воевать будет сложнее: кто неожиданно подставил подножку Путину.




Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-february-9-2026/
