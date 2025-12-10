logo_ukra

Чи справді Україні за крок від втрати Сіверська: що говорять у ЗСУ
НОВИНИ

Чи справді Україні за крок від втрати Сіверська: що говорять у ЗСУ

ЗСУ нищать штурмові групи, поки РФ малює фальшиві перемоги

10 грудня 2025, 14:05
В оперативному командуванні "Схід" Сухопутних військ ЗСУ заявили, що інформація про нібито встановлення російськими окупаційними військами контролю над Сіверськом Донецької області не відповідає дійсності.

Чи справді Україні за крок від втрати Сіверська: що говорять у ЗСУ

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

За даними командування, ситуація на Слов’янському напрямку залишається напруженою, зокрема в районі Сіверська. Російські війська, користуючись погодними умовами, намагаються просуватися в місто малими штурмовими групами.

Українські оборонці вчасно виявляють та знищують диверсійні та штурмові групи ворога як у межах міста, так і на його підступах. Також відбито спроби російських військ встановити у міській забудові прапори для створення чергової пропагандистської картинки. У відповідь українські сили застосовують артилерію та ударні безпілотні комплекси.

Оборона Покровська також продовжується. На півночі міста українські підрозділи утримують майже 13 кв. км території, проводять пошуково-штурмові дії та ліквідовують противника у міських кварталах.

Напруженою лишається ситуація й у районі Мирнограда, де російські військові намагаються прорватися та закріпитися на південно-східних околицях міста. Проте українські воїни стримують атаки та нищать штурмові групи окупантів усіма доступними засобами.

Водночас для стабільної роботи підрозділів і збереження темпів оборони організовуються додаткові логістичні маршрути до Покровська та Мирнограда. Це необхідно для безперебійного забезпечення військ та вчасної евакуації.

Читайте також на порталі "Коментарі" — українські підрозділи продовжують контролювати західні, східні та частину південних районів Вовчанська, тоді як російські сили намагаються просунутися з півночі й центру, активно підтягують підкріплення та намагаються обійти місто. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов.




Джерело: https://www.facebook.com/EastOC/posts/pfbid0XkeKvHKANXknQgVSMV4swU4gC3ywApDasWjtVTFWshThH9ECbQoifYsMAyqM1p2Zl
