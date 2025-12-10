Чи справді Україні за крок від втрати Сіверська: що говорять у ЗСУ

В оперативному командуванні "Схід" Сухопутних військ ЗСУ заявили, що інформація про нібито встановлення російськими окупаційними військами контролю над Сіверськом Донецької області не відповідає дійсності.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

За даними командування, ситуація на Слов’янському напрямку залишається напруженою, зокрема в районі Сіверська. Російські війська, користуючись погодними умовами, намагаються просуватися в місто малими штурмовими групами.

Українські оборонці вчасно виявляють та знищують диверсійні та штурмові групи ворога як у межах міста, так і на його підступах. Також відбито спроби російських військ встановити у міській забудові прапори для створення чергової пропагандистської картинки. У відповідь українські сили застосовують артилерію та ударні безпілотні комплекси.

Оборона Покровська також продовжується. На півночі міста українські підрозділи утримують майже 13 кв. км території, проводять пошуково-штурмові дії та ліквідовують противника у міських кварталах.

Напруженою лишається ситуація й у районі Мирнограда, де російські військові намагаються прорватися та закріпитися на південно-східних околицях міста. Проте українські воїни стримують атаки та нищать штурмові групи окупантів усіма доступними засобами.

Водночас для стабільної роботи підрозділів і збереження темпів оборони організовуються додаткові логістичні маршрути до Покровська та Мирнограда. Це необхідно для безперебійного забезпечення військ та вчасної евакуації.

