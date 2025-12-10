Действительно ли Украине в шаге от потери Северска: что говорят в ВСУ

В оперативном командовании "Восток" Сухопутных войск ВСУ заявили, что информация о якобы установлении российскими оккупационными войсками контроля над Северском Донецкой области не соответствует действительности.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По данным командования, ситуация на Славянском направлении остается напряженной, в том числе в районе Северска. Российские войска, пользуясь погодными условиями, пытаются продвигаться в город малыми штурмовыми группами.

Украинские защитники вовремя выявляют и уничтожают диверсионные и штурмовые группы врага как в пределах города, так и на его происках. Также отражены попытки русских войск установить в городской застройке флаги для создания очередной пропагандистской картинки. В ответ украинские силы используют артиллерию и ударные беспилотные комплексы.

Покровская оборона также продолжается. На севере города украинские подразделения содержат около 13 кв. км территории, проводят поисково-штурмовые действия и ликвидируют противника в городских кварталах.

Напряженной остается ситуация и в районе Мирнограда, где российские военные пытаются прорваться и закрепиться в юго-восточных окрестностях города. Однако украинские воины сдерживают атаки и уничтожают штурмовые группы окупантов всеми доступными средствами.

В то же время для стабильной работы подразделений и сохранения темпов обороны организуются дополнительные логистические маршруты в Покровск и Мирноград. Это необходимо для бесперебойного обеспечения войск и своевременной эвакуации.

