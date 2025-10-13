Чи справді США коригують удари ЗСУ по НПЗ РФ: що сказав Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відмовився прокоментувати інформацію про передачу США розвідувальних даних для завдання ударів по об'єктах у глибині Росії. Як повідомляє портал "Коментарі", про це глава держави заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Удари по НПЗ Росії. Фото: з відкритих джерел

"Я не можу поділитися всією інформацією про розвідку. Ми задоволені тим, як працюють наші дві розвідки. На сьогодні між ними дуже міцні стосунки", – сказав український лідер.

Варто зазначити, у ході цього ж інтерв'ю Володимир Зеленський заявив, що путінський режим не наважиться застосувати ядерну зброю, адже це було б проявом "божевілля".

Володимир Зеленський висловив думку, що "зараз не має значення, наскільки велика країна і чи має вона ядерну зброю".

"Почати Третю світову ядерну війну було б безумством. Тому ми навіть не уявляємо, що Росія може використовувати ядерну зброю. Інакше нам потрібна нова планета", — сказав президент.

Глава держави наголосив, що існують інструменти, які болісно б'ють по агресору, — насамперед санкції та обмеження, зокрема щодо експорту російських енергоносіїв.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп заявив, що готовий відправити Україні крилаті ракети Tomahawk, якщо війну з Росією не буде врегульовано. Цю загрозу він розглядає як інструмент тиску на Москву та планує обговорити її безпосередньо з російським диктатором Володимиром Путіним. Відповідну заяву Трамп зробив на борту президентського літака Air Force 1, прямуючи на Близький Схід для участі у церемонії підписання мирної угоди між Ізраїлем та ХАМАС.



