Действительно ли США корректируют удары ВСУ по НПЗ РФ: что сказал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отказался прокомментировать информацию о передаче США разведывательных данных для нанесения ударов по объектам в глубине России. Как передает портал "Комментарии", об этом глава государства заявил в интервью телеканалу Fox News.

Удары по НПЗ России. Фото: из открытых источников

"Я не могу поделиться всей информацией о разведке. Мы довольны тем, как работают наши две разведки. На сегодня между ними очень крепкие отношения", — сказал украинский лидер.

Стоит отметить, в ходе этого же интервью Владимир Зеленский заявил, что путинский режим не решится применить ядерное оружие, ведь это было бы проявлением "безумия".

Владимир Зеленский высказал мнение, что "сейчас не имеет значения, насколько большая страна и имеет ли она ядерное оружие".

"Начать Третью мировую ядерную войну было бы безумием. Поэтому мы даже не представляем, что Россия может использовать ядерное оружие. Иначе нам нужна новая планета", — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что существуют инструменты, которые болезненно бьют по агрессору, — прежде всего санкции и ограничения, в частности касательно экспорта российских энергоносителей.

