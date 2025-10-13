logo

Действительно ли США корректируют удары ВСУ по НПЗ РФ: что сказал Зеленский
commentss НОВОСТИ Все новости

Действительно ли США корректируют удары ВСУ по НПЗ РФ: что сказал Зеленский

Президент сослался на засекреченные данные разведок, которые он не в праве озвучивать

13 октября 2025, 08:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский отказался прокомментировать информацию о передаче США разведывательных данных для нанесения ударов по объектам в глубине России. Как передает портал "Комментарии", об этом глава государства заявил в интервью телеканалу Fox News.

Действительно ли США корректируют удары ВСУ по НПЗ РФ: что сказал Зеленский

Удары по НПЗ России. Фото: из открытых источников

"Я не могу поделиться всей информацией о разведке. Мы довольны тем, как работают наши две разведки. На сегодня между ними очень крепкие отношения", — сказал украинский лидер.

Стоит отметить, в ходе этого же интервью Владимир Зеленский заявил, что путинский режим не решится применить ядерное оружие, ведь это было бы проявлением "безумия".

Владимир Зеленский высказал мнение, что "сейчас не имеет значения, насколько большая страна и имеет ли она ядерное оружие". 

"Начать Третью мировую ядерную войну было бы безумием. Поэтому мы даже не представляем, что Россия может использовать ядерное оружие. Иначе нам нужна новая планета", — сказал президент. 

Глава государства подчеркнул, что существуют инструменты, которые болезненно бьют по агрессору, — прежде всего санкции и ограничения, в частности касательно экспорта российских энергоносителей.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что готов отправить Украине крылатые ракеты Tomahawk, если война с Россией не будет урегулирована. Эту угрозу он рассматривает как инструмент давления на Москву и планирует обсудить ее непосредственно с российским диктатором Владимиром Путиным. Соответствующее заявление Трамп сделал на борту президентского самолета Air Force 1, направляясь на Ближний Восток для участия в церемонии подписания мирного соглашения между Израилем и ХАМАС.




