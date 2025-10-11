Чи справді наша енергосистема виявилася неготовою до атак росіян: хто винний

У мережі поширюється інформація, що виявляється, що в Києві на ТЕЦ були незахищені ключові трансформатори. Тобто найголовніший, або один з найголовніших елементів ТЕЦ. Без трансформатора в роботі ТЕЦ немає сенсу, бо неможливо передати електроенергію. По боках тих трансформаторів були ємності з піском і щебенем, які просто впали після першої ударної хвилі перших "Шахедів". Чи справді наша енергосистема виявилася неготовою до такої потужної хвилі атак росіян? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі проаналізувавши думки експертів.

Нікого не покарають, навіть шукати не будуть

Аналітик, політтехнолог Олександр Кочетков говорить, що жив і працював за радянських часів і звісно в ті час повертатися немає ніякого бажання, однак як би тоді було відомо, що треба зробити захисну конструкцію над якимось обладнанням, але цього зроблено не було, і це призвело до проблем з відключенням світла і води для громадян, то скандал був би неймовірний.

"Надзвичайною ситуацією цілодобово займалися б КДБ, МВС, Прокуратура і навіть профспілки. Винні були відразу знайдені і жорстко покарані. А, якщо б в процесі слідства виявився корисний намір, якісь привласнення народного майна, то винні могли б отримати і вищу міру. Це не під час війни, а за мирного часу", – зазначив політтехнолог.

Олександр Кочетков продовжує, а зараз повідомляється, що трансформатори на Київській ТЕЦ не були захищені, хоча треба було – і все гаразд, нормальна ситуація: гроші ж використали, кому треба занесли, прозвітували – чим ви незадоволені?

"Майже певен, що нікого не покарають, навіть шукати не будуть. Так само, як з укріпленнями для військових. І, якщо так у столиці, то на містах все ще гірше. Це чергове підтвердження моєї сумної тези, що війна за існування України – це у пересічних громадян, а у переважної кількості можновладців є збройний конфлікт між рф і НАТО на території України. Тобто, це можливість шалено забагатися на тих великих грошах, якими допомагають наші партнери. І хтось вважає, що представники такої влади проведуть чесні демократичні вибори і спокійно собі підуть на пенсію, залишившись без імунітету від переслідування? Їм безпечніше поховати Україну, ніж втратити владу і безкарність", – констатував експерт.

Такий "чудовий" захист, що після однієї масованої атаки пів Києва без світла та води

Політтехнолог Віктор Таран зазначив, що звісно можна критикувати Чернишова, Кубракова, Найема та інших очільників, які нам розказували, що зробили "чудовий" дворівневий захист, який захистить нашу енергетичну систему від атак.

Такий "чудовий", що після однієї масованої атаки пів Києва без світла та води.

"Тож я дуже сподіваюсь, що рано чи пізно правоохоронні органи адекватно зреагують на їхню діяльність. Але давайте не забувати, що проблеми зі світлом та водою нам робить сусідська країна-гній, яка хоче нас тут знищити. І нам і без світла це видно. А для того, щоб себе захистити рецепт дуже простий. Ви маєте бути або в ЗСУ або працювати для ЗСУ", – зазначив Віктор Таран.

