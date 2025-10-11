Чи справді наша енергосистема виявилася неготовою до атак росіян: хто винний

Рубрики
У мережі поширюється інформація, що виявляється, що в Києві на ТЕЦ були незахищені ключові трансформатори. Тобто найголовніший, або один з найголовніших елементів ТЕЦ. Без трансформатора в роботі ТЕЦ немає сенсу, бо неможливо передати електроенергію. По боках тих трансформаторів були ємності з піском і щебенем, які просто впали після першої ударної хвилі перших "Шахедів". Чи справді наша енергосистема виявилася неготовою до такої потужної хвилі атак росіян? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі проаналізувавши думки експертів.
Удари по енергетиці України. Фото: з відкритих джерел
Аналітик, політтехнолог Олександр Кочетков говорить, що жив і працював за радянських часів і звісно в ті час повертатися немає ніякого бажання, однак як би тоді було відомо, що треба зробити захисну конструкцію над якимось обладнанням, але цього зроблено не було, і це призвело до проблем з відключенням світла і води для громадян, то скандал був би неймовірний.
Олександр Кочетков продовжує, а зараз повідомляється, що трансформатори на Київській ТЕЦ не були захищені, хоча треба було – і все гаразд, нормальна ситуація: гроші ж використали, кому треба занесли, прозвітували – чим ви незадоволені?
Політтехнолог Віктор Таран зазначив, що звісно можна критикувати Чернишова, Кубракова, Найема та інших очільників, які нам розказували, що зробили "чудовий" дворівневий захист, який захистить нашу енергетичну систему від атак.
Такий "чудовий", що після однієї масованої атаки пів Києва без світла та води.
