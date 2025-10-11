Действительно ли наша энергосистема оказалась неготова к атакам россиян: кто виноват

Рубрики
Кравцев Сергей
В сети распространяется информация, что в Киеве на ТЭЦ были незащищены ключевые трансформаторы. То есть самый главный или один из самых главных элементов ТЭЦ. Без трансформатора в работе ТЭЦ нет смысла, потому что невозможно передать электроэнергию. По бокам трансформаторов были емкости с песком и щебнем, которые просто упали после первой ударной волны первых "Шахедов". Действительно ли наша энергосистема оказалась неготова к такой мощной волне атак россиян? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.
Удары по энергетике Украины. Фото: из открытых источников
Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков говорит, что жил и работал в советское время и, конечно, в то время возвращаться нет никакого желания, однако как бы тогда было известно, что надо сделать защитную конструкцию над каким-то оборудованием, но этого сделано не было, и это привело к проблемам с отключением света и воды для граждан, то скандал был бы невероятный.
Александр Кочетков продолжает, а сейчас сообщается, что трансформаторы на Киевской ТЭЦ не были защищены, хотя нужно было – и все в порядке, нормальная ситуация: деньги же использовали, кому надо занесли, отчитались – чем вы недовольны?
Политтехнолог Виктор Таран отметил, что, конечно, можно критиковать Чернышева, Кубракова, Найема и других руководителей, которые нам рассказывали, что сделали "прекрасную" двухуровневую защиту, которая защитит нашу энергетическую систему от атак.
Такой "прекрасный", что после одной массированной атаки пол Киева без света и воды.
