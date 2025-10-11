Действительно ли наша энергосистема оказалась неготова к атакам россиян: кто виноват

В сети распространяется информация, что в Киеве на ТЭЦ были незащищены ключевые трансформаторы. То есть самый главный или один из самых главных элементов ТЭЦ. Без трансформатора в работе ТЭЦ нет смысла, потому что невозможно передать электроэнергию. По бокам трансформаторов были емкости с песком и щебнем, которые просто упали после первой ударной волны первых "Шахедов". Действительно ли наша энергосистема оказалась неготова к такой мощной волне атак россиян? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Никого не накажут, даже искать не будут

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков говорит, что жил и работал в советское время и, конечно, в то время возвращаться нет никакого желания, однако как бы тогда было известно, что надо сделать защитную конструкцию над каким-то оборудованием, но этого сделано не было, и это привело к проблемам с отключением света и воды для граждан, то скандал был бы невероятный.

"Чрезвычайной ситуацией круглосуточно занимались КГБ, МВД, Прокуратура и даже профсоюзы. Виновные были сразу найдены и жестко наказаны. А если бы в процессе следствия оказалось полезное намерение, какие-то присвоения народного имущества, то должны могли бы получить и высшую меру. Это не во время войны, а в мирное время", – отметил политтехнолог.

Александр Кочетков продолжает, а сейчас сообщается, что трансформаторы на Киевской ТЭЦ не были защищены, хотя нужно было – и все в порядке, нормальная ситуация: деньги же использовали, кому надо занесли, отчитались – чем вы недовольны?

"Почти уверен, что никого не накажут, даже искать не будут. Так же, как с укреплениями для военных. И если так в столице, то на городах все еще хуже. Это очередное подтверждение моего печального тезиса, что война за существование Украины – это у рядовых граждан, а у подавляющего числа чиновников есть вооруженный конфликт между РФ и НАТО на территории Украины. То есть, это возможность безумно разобраться в тех больших деньгах, которыми помогают наши партнеры. И кто-то считает, что представители такой власти проведут честные демократические выборы и спокойно уйдут на пенсию, оставшись без иммунитета от преследования? Им безопаснее похоронить Украину, чем потерять власть и безнаказанность", – констатировал эксперт.

Такая "прекрасная" защита, что после одной массированной атаки пол Киева без света и воды

Политтехнолог Виктор Таран отметил, что, конечно, можно критиковать Чернышева, Кубракова, Найема и других руководителей, которые нам рассказывали, что сделали "прекрасную" двухуровневую защиту, которая защитит нашу энергетическую систему от атак.

Такой "прекрасный", что после одной массированной атаки пол Киева без света и воды.

"Поэтому я очень надеюсь, что рано или поздно правоохранительные органы адекватно отреагируют на их деятельность. Но давайте не забывать, что проблемы со светом и водой нам делает соседская страна-навоз, которая хочет нас уничтожить. И нам и без света это видно. А для того чтобы себя защитить рецепт очень простой. Вы должны быть либо в ВСУ, либо работать для ВСУ", – отметил Виктор Таран.

