Чи справді на Україну чекає важка зима: які плани Росії

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Кравцев Сергей
У медіапросторі досить багато тривожної інформації про те, що наступна зима буде для українців значно складнішою, ніж всі попередні. Чи справді це так – розбиралося видання "Коментарі", вивчивши думки експертів.
Зима в Україні. Фото: з відкритих джерел
Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко зазначив, Україні в опалювальний сезон потрібна тепла погода та енергетичне перемир’я, інакше минула зима може здатися просто "легкою прогулянкою".
Слабкою ланкою в енергетичній інфраструктурі України експерт називає підстанції, що здійснюють передачу та розподіл електроенергії.
Авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап зазначив, зима в Україні може пройти в умовах значних ризиків для енергетичної системи через можливі нові російські удари. Адже підстав очікувати швидкого припинення війни або перемир’я наразі немає.
Водночас, за його словами, з технічної точки зору Україна могла підготуватися до опалювального сезону краще, ніж у 2022 році.
Криволап заявив, що ситуація значною мірою залежатиме від доступу Росії до необхідних ресурсів та компонентів для виробництва озброєння.
Він також зазначив, що не бачить достатніх підстав для оптимістичного сценарію щодо швидкого припинення бойових дій.
На думку Криволапа, російські удари можуть мати не лише безпосередній вплив на енергетичну інфраструктуру, а й бути спрямовані на психологічний тиск на населення.
За його словами, Москва може розраховувати на те, що тривалі перебої та постійна загроза атак впливатимуть на настрої українців.
Також видання "Коментарі" повідомляло – деталі розмови Трампа та Зеленського: президент США жорстко наполягав на одному питанні.