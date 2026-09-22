Чи справді на Україну чекає важка зима: які плани Росії

У медіапросторі досить багато тривожної інформації про те, що наступна зима буде для українців значно складнішою, ніж всі попередні. Чи справді це так – розбиралося видання "Коментарі", вивчивши думки експертів.

Зима в Україні. Фото: з відкритих джерел

Підстанції – наша слабка ланка

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко зазначив, Україні в опалювальний сезон потрібна тепла погода та енергетичне перемир’я, інакше минула зима може здатися просто "легкою прогулянкою".

"Ми наблизилися до "зими судного дня". Минула зима, коли Київ, як і багато інших міст, два місяці перебував у просто жахливих умовах, нам здасться просто легкою прогулянкою. Бо на цю зиму росіяни вже визначили чітку позицію – зруйнувати теплокомуненерго у всіх великих містах. Дніпро, Одеса, Львів, Харків. Про прифронтову зону мовчу – там їх уже немає. У Харкові вже немає ТЕЦ, її зруйновано, у Сумах ТЕЦ зруйновано. Їх там уже немає. Але мова вже йтиме про Київ, Львів, Одесу, Дніпро – міста-мільйонники. Відповідно, за цих умов ми без теплої зими та без енергетичного перемир’я просто не зможемо", – вважає Попенко.

Слабкою ланкою в енергетичній інфраструктурі України експерт називає підстанції, що здійснюють передачу та розподіл електроенергії.

"Ми все одно, навіть відновивши частину генерації, не захистимо всі об’єкти. Мова йде про підстанції, які відповідають за передачу електроенергії від генерації до кінцевого споживача. А від підстанцій повністю залежить стабільність електропостачання всієї Київської області, цілих регіонів, наприклад, Полтавської, Дніпропетровської. А є ж ті підстанції, які відповідають за половину України – росіяни по них уже так часто били, що вони чудово знають, де вони знаходяться і як по них вдарити", – зазначив Попенко.

Москва сподівається вплинути на настрої українців

Авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап зазначив, зима в Україні може пройти в умовах значних ризиків для енергетичної системи через можливі нові російські удари. Адже підстав очікувати швидкого припинення війни або перемир’я наразі немає.

Водночас, за його словами, з технічної точки зору Україна могла підготуватися до опалювального сезону краще, ніж у 2022 році.

"Однак багато залежатиме від того, які можливості для завдання ударів збереже Росія та наскільки ефективно Україна зможе їм протидіяти", – зазначив експерт.

Криволап заявив, що ситуація значною мірою залежатиме від доступу Росії до необхідних ресурсів та компонентів для виробництва озброєння.

"Якщо не буде ніякого тиску на Китай, то всі ті російські можливості, про які я говорив, збережуться. І все це летітиме по нас", — сказав експерт.

Він також зазначив, що не бачить достатніх підстав для оптимістичного сценарію щодо швидкого припинення бойових дій.

На думку Криволапа, російські удари можуть мати не лише безпосередній вплив на енергетичну інфраструктуру, а й бути спрямовані на психологічний тиск на населення.

За його словами, Москва може розраховувати на те, що тривалі перебої та постійна загроза атак впливатимуть на настрої українців.

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