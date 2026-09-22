Действительно ли Украину ждет тяжелая зима: какие планы России

В медиапространстве достаточно много тревожной информации о том, что следующая зима будет для украинцев значительно сложнее всех предыдущих. Действительно ли это так – разбиралось издание "Комментарии", изучив мнения экспертов.

Зима в Украине. Фото: из открытых источников

Подстанции – наше слабое звено

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отметил, что Украине в отопительный сезон нужна теплая погода и энергетическое перемирие, иначе прошедшая зима может показаться просто "легкой прогулкой".

"ы пришли к "зиме судного дня". Предыдущая зима, где Киев сидел два месяца просто в ужасающих условиях (как и многие другие города), нам покажется просто легкой прогулкой. Потому что на эту зиму россияне уже выставили себе четкую позицию – разбить теплокоммунэнерго во всех крупных городах. Днепр, Одесса, Львов, Харьков. Про прифронтовую зону молчу – там уже нету. В Харькове нету уже ТЭЦ, разбита, в Сумах ТЭЦ разбита. Их там уже нету. Но речь уже пойдет о Киеве, Львове, Одессе, Днепре – городах-миллионниках. Соответственно, в этих условиях мы без теплой зимы и без энергетического перемирия просто не сможем", – считает Попенко.

Слабым звеном в энергетической инфраструктуре Украины эксперт называет подстанции, осуществляющие передачу и распределение электроэнергии.

"Мы все равно, даже восстановив часть генерации, не защитим все объекты. Речь идет о подстанциях, которые отвечают за передачу электроэнергии от генерации к конечному потребителю. А от подстанций полностью зависит стабильность электроснабжения всей Киевской области, целых регионов, например, Полтавской, Днепропетровской. А есть же те подстанции, которые они отвечают за отлично знают, где они находятся и как по ним ударить", – отметил Попенко.

Москва надеется повлиять на настроения украинцев

Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап отметил, что зима в Украине может пройти в условиях значительных рисков для энергетической системы из-за возможных новых российских ударов. Ведь оснований ожидать скорого прекращения войны или перемирия пока нет.

В то же время, по его словам, с технической точки зрения Украина могла подготовиться к отопительному сезону лучше, чем в 2022 году.

"Однако будет многое зависеть от того, какие возможности для нанесения ударов сохранит Россия и насколько эффективно Украина сможет им противодействовать", – отметил эксперт.

Криволап заявил, что ситуация будет в значительной степени зависеть от доступа России к необходимым ресурсам и компонентам для производства вооружения.

"Если не будет никакого давления на Китай, то все российские возможности, о которых я говорил, сохранятся. И все это будет лететь за нами", — сказал эксперт.

Он также отметил, что не видит достаточных оснований для оптимистического сценария по поводу быстрого прекращения боевых действий.

По мнению Криволапа, российские удары могут оказать не только непосредственное влияние на энергетическую инфраструктуру, но и направлены на психологическое давление на население.

По его словам, Москва может рассчитывать на то, что длительные перебои и постоянная угроза атак будут влиять на настроения украинцев.

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