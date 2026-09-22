Действительно ли Украину ждет тяжелая зима: какие планы России

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В медиапространстве достаточно много тревожной информации о том, что следующая зима будет для украинцев значительно сложнее всех предыдущих. Действительно ли это так – разбиралось издание "Комментарии", изучив мнения экспертов.
Зима в Украине. Фото: из открытых источников
Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отметил, что Украине в отопительный сезон нужна теплая погода и энергетическое перемирие, иначе прошедшая зима может показаться просто "легкой прогулкой".
Слабым звеном в энергетической инфраструктуре Украины эксперт называет подстанции, осуществляющие передачу и распределение электроэнергии.
Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап отметил, что зима в Украине может пройти в условиях значительных рисков для энергетической системы из-за возможных новых российских ударов. Ведь оснований ожидать скорого прекращения войны или перемирия пока нет.
В то же время, по его словам, с технической точки зрения Украина могла подготовиться к отопительному сезону лучше, чем в 2022 году.
Криволап заявил, что ситуация будет в значительной степени зависеть от доступа России к необходимым ресурсам и компонентам для производства вооружения.
Он также отметил, что не видит достаточных оснований для оптимистического сценария по поводу быстрого прекращения боевых действий.
По мнению Криволапа, российские удары могут оказать не только непосредственное влияние на энергетическую инфраструктуру, но и направлены на психологическое давление на население.
По его словам, Москва может рассчитывать на то, что длительные перебои и постоянная угроза атак будут влиять на настроения украинцев.
Также издание "Комментарии" сообщало – детали разговора Трампа и Зеленского: президент США жестко настаивал на одном вопросе.