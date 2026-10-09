Чи справді миру найближчим часом не буде: про що говорить заява Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо визнав те, що українцям важливо почути без прикрас: нинішні дипломатичні зусилля не дають перспектив завершення війни. Це слова посадовця, який має доступ до розвідданих і знає зміст переговорів. Його оцінку варто сприймати серйозно. Про це розповів експерт-міжнародник Ілія Куса.

Марко Рубіо. Фото: із відкритих джерел

Експерт зазначив, в інтерв’ю грецькому Kathimerini, про яке стало відомо 8 жовтня, він сказав: "Наразі не видно перспектив для врегулювання шляхом переговорів". Причину назвав прямо: Росія вимагає повного контролю над Донбасом, а Україна вважає цю вимогу неприйнятною. Вашингтон готовий сприяти домовленостям, але дипломатичного результату поки немає. Рубіо також попередив про ризик розширення війни за межі України.

"Водночас, на моє переконання, зведення російських цілей до Донбасу свідчить, що навіть Рубіо досі не готовий усвідомити масштаб задуму Путіна: йому потрібна вся Україна як плацдарм для подальшої агресії проти Європи. Проте це тема окремої дискусії", – зазначив аналітик.

Він зауважив, тут важливо звернути увагу на те, що відповів Зеленський. Президент заперечив, що ситуація безвихідна: "Який кут? Це називається небажанням". Його аргумент: США можуть змінити ситуацію, посиливши економічний тиск на Росію та допомігши Україні отримати перевагу в небі. Серед конкретних пропозицій – доступ до Starlink над російською територією. Зеленський також наголосив на суперечності між розмовами про дипломатичний глухий кут і обговоренням майбутніх економічних проєктів із Москвою.

"Що це означає для нас? На мою думку, Рубіо описав нинішній стан переговорів, а Зеленський – спосіб його змінити. Поки Кремль розраховує отримати українські території через ультиматуми та продовження війни, самі дипломатичні контакти миру не наблизять. Потрібні рішення, які зроблять агресію дорожчою для Росії та посилять спроможність України захищатися. Мир залишається метою, але будувати державну політику й очікування суспільства на обіцянках його швидкого настання сьогодні немає підстав", – зазначив експерт.

Він наголосив, що варто готуватися до тривалої боротьби і працювати над тим, щоб Путін втратив можливість її продовжувати.

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