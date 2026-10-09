Чи справді миру найближчим часом не буде: про що говорить заява Рубіо

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Кравцев Сергей
Державний секретар США Марко Рубіо визнав те, що українцям важливо почути без прикрас: нинішні дипломатичні зусилля не дають перспектив завершення війни. Це слова посадовця, який має доступ до розвідданих і знає зміст переговорів. Його оцінку варто сприймати серйозно. Про це розповів експерт-міжнародник Ілія Куса.
Марко Рубіо. Фото: із відкритих джерел
Експерт зазначив, в інтерв’ю грецькому Kathimerini, про яке стало відомо 8 жовтня, він сказав: "Наразі не видно перспектив для врегулювання шляхом переговорів". Причину назвав прямо: Росія вимагає повного контролю над Донбасом, а Україна вважає цю вимогу неприйнятною. Вашингтон готовий сприяти домовленостям, але дипломатичного результату поки немає. Рубіо також попередив про ризик розширення війни за межі України.
Він зауважив, тут важливо звернути увагу на те, що відповів Зеленський. Президент заперечив, що ситуація безвихідна: "Який кут? Це називається небажанням". Його аргумент: США можуть змінити ситуацію, посиливши економічний тиск на Росію та допомігши Україні отримати перевагу в небі. Серед конкретних пропозицій – доступ до Starlink над російською територією. Зеленський також наголосив на суперечності між розмовами про дипломатичний глухий кут і обговоренням майбутніх економічних проєктів із Москвою.
Він наголосив, що варто готуватися до тривалої боротьби і працювати над тим, щоб Путін втратив можливість її продовжувати.
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