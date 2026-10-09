Действительно ли мира в ближайшее время не будет: о чем говорит заявление Рубио

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Кравцев Сергей
Государственный секретарь США Марко Рубио признал, что украинцам важно услышать без украшений: нынешние дипломатические усилия не дают перспективы завершения войны. Это слова должностного лица, имеющего доступ к разведданным и знающим содержание переговоров. Его оценку следует воспринимать всерьез. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.
Марко Рубио. Фото: из открытых источников
Эксперт отметил, в интервью греческому Kathimerini, о котором стало известно 8 октября, он сказал: "Пока не видны перспективы для урегулирования путем переговоров". Причину назвал прямо: Россия требует полного контроля над Донбассом, а Украина считает это требование неприемлемым. Вашингтон готов содействовать договоренностям, но дипломатического результата пока нет. Рубио также предупредил о риске расширения войны за пределы Украины.
Он отметил, что здесь важно обратить внимание на то, что ответил Зеленский. Президент возразил, что ситуация безысходна: "Какой угол? Это называется нежеланием". Его аргумент: США могут изменить ситуацию, усилив экономическое давление на Россию и помог Украине получить преимущество в небе. Среди конкретных предложений доступ к Starlink над российской территорией. Зеленский также отметил противоречия между разговорами о дипломатическом тупике и обсуждением будущих экономических проектов с Москвой.
Он подчеркнул, что следует готовиться к длительной борьбе и работать над тем, чтобы Путин упустил возможность ее продолжать.
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