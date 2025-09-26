Чи справді кілька днів тому могла розпочатися Третя світова війна

Кілька днів тому російські літаки увійшли до повітряного простору Естонії. Їх переслідували найсучасніші винищувачі НАТО – на перехоплення з авіабази, що за 50 км від Таллінна, вилетіли два італійські F-35. У цей час п'ять пілотів своїми діями могли вирішити долю світу. Троє росіян і два італійці, які не мали радіозв'язку між собою. Так інцидент із порушенням естонського повітряного простору російськими літаками описує The Telegraph.

МіГ-31. Фото: з відкритих джерел

Видання написало, що російські пілоти помахом руки провокували НАТО на початок війни.

"Італійці розпочали стандартну процедуру перехоплення, розгойдуючи крила з боку в бік. У відповідь росіяни розгойдували свої. Тоді один із пілотів підняв руку і привітно помахав. Протягом наступних 12 хвилин італійські пілоти супроводжували росіян аж до російської анклави Калінінград – безпрецедентно тривалий час для вторгнення в повітряний простір НАТО", – йдеться в матеріалі.

Тоді винищувачам НАТО не довелося відкривати вогонь по озброєних російських МІГ-31. Але сама собою провокація викликала хвилю дискусій в Альянсі про те, коли ж натискати на умовну кнопку.

Наголошується, що НАТО захищає повітряний простір Естонії, Латвії та Литви, жодна з яких не має винищувачів. З початку 1 серпня італійські літаки вилітали на перехоплення вже сім разів, але всі перехоплення відбувалися над міжнародними водами.

Автори акцентували, що у 2015 році, коли російський винищувач порушив повітряний простір Туреччини, його збили лише за 17 секунд. І коли італійські F-35 повернулися до ангарів, деякі почали запитувати, чому ж на таке явне порушення з боку РФ не було надано такої ж відповіді. Інші сумнівалися, чи справді росіяни помилково відхилилися від маршруту.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп зробив заяву про повільну окупацію України та попередив Путіна.



