logo_ukra

BTC/USD

109384

ETH/USD

3946.72

USD/UAH

41.49

EUR/UAH

48.71

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Чи справді кілька днів тому могла розпочатися Третя світова війна
commentss НОВИНИ Всі новини

Чи справді кілька днів тому могла розпочатися Третя світова війна

The Telegraph пише про те, що російські пілоти помахом руки провокували НАТО на початок війни

26 вересня 2025, 07:46
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Кілька днів тому російські літаки увійшли до повітряного простору Естонії. Їх переслідували найсучасніші винищувачі НАТО – на перехоплення з авіабази, що за 50 км від Таллінна, вилетіли два італійські F-35. У цей час п'ять пілотів своїми діями могли вирішити долю світу. Троє росіян і два італійці, які не мали радіозв'язку між собою. Так інцидент із порушенням естонського повітряного простору російськими літаками описує The Telegraph.

Чи справді кілька днів тому могла розпочатися Третя світова війна

МіГ-31. Фото: з відкритих джерел

Видання написало, що російські пілоти помахом руки провокували НАТО на початок війни.

"Італійці розпочали стандартну процедуру перехоплення, розгойдуючи крила з боку в бік. У відповідь росіяни розгойдували свої. Тоді один із пілотів підняв руку і привітно помахав. Протягом наступних 12 хвилин італійські пілоти супроводжували росіян аж до російської анклави Калінінград – безпрецедентно тривалий час для вторгнення в повітряний простір НАТО", – йдеться в матеріалі. 

Тоді винищувачам НАТО не довелося відкривати вогонь по озброєних російських МІГ-31. Але сама собою провокація викликала хвилю дискусій в Альянсі про те, коли ж натискати на умовну кнопку.

Наголошується, що НАТО захищає повітряний простір Естонії, Латвії та Литви, жодна з яких не має винищувачів. З початку 1 серпня італійські літаки вилітали на перехоплення вже сім разів, але всі перехоплення відбувалися над міжнародними водами.

Автори акцентували, що у 2015 році, коли російський винищувач порушив повітряний простір Туреччини, його збили лише за 17 секунд. І коли італійські F-35 повернулися до ангарів, деякі почали запитувати, чому ж на таке явне порушення з боку РФ не було надано такої ж відповіді. Інші сумнівалися, чи справді росіяни помилково відхилилися від маршруту.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп зробив заяву про повільну окупацію України та попередив Путіна.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/09/25/russian-pilots-dared-nato-start-war/
Теги:

Новини

Всі новини