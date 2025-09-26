Действительно ли пару дней назад могла начаться Третья мировая война

Несколько дней назад российские самолеты вошли в воздушное пространство Эстонии. Их преследовали самые современные истребители НАТО – на перехват с авиабазы, что в 50 км от Таллинна, вылетели два итальянских F-35. В это самое время пять пилотов своими действиями могли решить судьбу мира. Три россиянина и два итальянца, которые не имели радиосвязи между собой. Так инцидент с нарушением эстонского воздушного пространства российскими самолетами описывает The Telegraph.

МиГ-31. Фото: из открытых источников

Издание написало, что российские пилоты взмахом руки провоцировали НАТО на начало войны.

"Итальянцы начали стандартную процедуру перехвата, раскачивая крылья из стороны в сторону. В ответ россияне раскачивали свои. Тогда один из пилотов поднял руку и приветливо помахал. В течение следующих 12 минут итальянские пилоты сопровождали россиян вплоть до российской анклавы Калининград – беспрецедентно длительное время для вторжения в воздушное пространство НАТО", – говорится в материале.

Тогда истребителям НАТО не пришлось открывать огонь по вооруженным российским МиГ-31. Но сама по себе провокация вызвала волну дискуссий в Альянсе о том, когда же нажимать на условную кнопку.

Отмечается, что НАТО защищает воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы, ни одна из которых не имеет истребителей. С начала 1 августа итальянские самолеты вылетали на перехват уже 7 раз, но все перехваты происходили над международными водами.

Авторы акцентировали, что в 2015 году, когда российский истребитель нарушил воздушное пространство Турции, его сбили всего за 17 секунд. И когда итальянские F-35 вернулись в ангары, некоторые начали спрашивать, почему же на такое явное нарушение со стороны РФ не было предоставлено такого же ответа. Другие же сомневались, действительно ли россияне ошибочно отклонились от маршрута.

