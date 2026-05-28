Чи справді армія РФ відступає на фронті: у ЗСУ насторожили заявою

Повідомлення про нібито масштабний відступ російських військ на Запорізькому напрямку не відповідають реальній ситуації на фронті. У Силах оборони України пояснюють, що наразі мова йде не про втечу окупантів, а про активні бойові дії, під час яких українські військові проводять локальні контратаки та поступово покращують свої позиції на окремих ділянках. Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

За його словами, українська армія продовжує вести активну оборону й використовує можливості для контрнаступальних дій там, де це дозволяє оперативна ситуація.

Волошин підкреслив, що українським підрозділам уже вдалося повернути частину раніше втрачених позицій. Зокрема, активні бойові дії тривають на Оріхівському напрямку в районах Степногірська, Плавнів та Приморського. Саме там ЗСУ проводять локальні операції для стримування російських сил і покращення тактичного положення.

Крім того, інтенсивні бої фіксуються й на Олександрівському напрямку поблизу Новохатського. За словами представника Сил оборони, українські військові здійснюють доволі активні контратакувальні заходи також у районах Злагоди та Білогір’я на Гуляйпільському напрямку.

Окрему увагу Волошин звернув на ситуацію безпосередньо біля Гуляйполя, де зафіксовано кілька бойових зіткнень. Він наголосив, що українські позиції в цьому районі продовжують утримуватися, а штурмові групи ЗСУ активно працюють над знищенням російських підрозділів.

