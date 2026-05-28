logo

BTC/USD

73386

ETH/USD

1986.56

USD/UAH

44.3

EUR/UAH

51.54

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Действительно ли армия РФ отступает на фронте: в ВСУ насторожили заявлением
commentss НОВОСТИ Все новости

Действительно ли армия РФ отступает на фронте: в ВСУ насторожили заявлением

В районе Гуляйполя в Запорожье продолжаются активные боевые действия

28 мая 2026, 13:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Сообщения о якобы масштабном отступлении российских войск на Запорожском направлении не соответствуют реальной ситуации на фронте. В Силах обороны Украины объясняют, что речь идет не о бегстве оккупантов, а об активных боевых действиях, во время которых украинские военные проводят локальные контратаки и постепенно улучшают свои позиции на отдельных участках. Об этом заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.  

Действительно ли армия РФ отступает на фронте: в ВСУ насторожили заявлением

Фото: из открытых источников

По его словам, украинская армия продолжает вести активную оборону и использует возможности для контрнаступательных действий там, где это позволяет оперативная ситуация.  

Волошин подчеркнул, что украинским подразделениям уже удалось вернуть часть ранее утраченных позиций. В частности, активные боевые действия продолжаются в Ореховском направлении в районах Степногорска, Плавней и Приморского. Там ВСУ проводят локальные операции для сдерживания российских сил и улучшения тактического положения.  

Кроме того, интенсивные бои фиксируются и на Александровском направлении вблизи Новохатского. По словам представителя Сил обороны, украинские военные осуществляют достаточно активные контратакующие мероприятия также в районах Согласия и Белогорья на Гуляйпольском направлении.  

Отдельное внимание Волошин обратил на ситуацию прямо возле Гуляйполя, где зафиксировано несколько боевых столкновений. Он подчеркнул, что украинские позиции в этом районе продолжают удерживаться, а штурмовые группы ВСУ активно работают над уничтожением российских подразделений.

"Комментарии" уже писали , что еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос положительно отреагировала на предложение канцлера Германии Фридриха Мерца о возможном введении формата "ассоциированного членства" Украины в Европейском Союзе. По ее мнению такая инициатива может стать важным шагом к переосмыслению нынешней модели расширения ЕС и дать старт масштабной дискуссии среди европейских лидеров.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости