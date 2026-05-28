Действительно ли армия РФ отступает на фронте: в ВСУ насторожили заявлением

Сообщения о якобы масштабном отступлении российских войск на Запорожском направлении не соответствуют реальной ситуации на фронте. В Силах обороны Украины объясняют, что речь идет не о бегстве оккупантов, а об активных боевых действиях, во время которых украинские военные проводят локальные контратаки и постепенно улучшают свои позиции на отдельных участках. Об этом заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

По его словам, украинская армия продолжает вести активную оборону и использует возможности для контрнаступательных действий там, где это позволяет оперативная ситуация.

Волошин подчеркнул, что украинским подразделениям уже удалось вернуть часть ранее утраченных позиций. В частности, активные боевые действия продолжаются в Ореховском направлении в районах Степногорска, Плавней и Приморского. Там ВСУ проводят локальные операции для сдерживания российских сил и улучшения тактического положения.

Кроме того, интенсивные бои фиксируются и на Александровском направлении вблизи Новохатского. По словам представителя Сил обороны, украинские военные осуществляют достаточно активные контратакующие мероприятия также в районах Согласия и Белогорья на Гуляйпольском направлении.

Отдельное внимание Волошин обратил на ситуацию прямо возле Гуляйполя, где зафиксировано несколько боевых столкновений. Он подчеркнул, что украинские позиции в этом районе продолжают удерживаться, а штурмовые группы ВСУ активно работают над уничтожением российских подразделений.

