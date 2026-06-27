Чи ризикне Путін відкрити другий фронт: до чого вмовляє Лукашенка

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Кравцев Сергей
У Білорусі розпочалися мобілізаційні навчання. Військовозобов’язаних викликають до військкоматів для уточнення даних, перевіряють систему оповіщення і відпрацьовують механізми розгортання резерву. Таку активність з боку Лукашенка можна оцінювати як реакцію білоруського диктатора на попередження від українського президента прибрати з кордону ретранслятори, які допомагають російським дронам атакувати та вбивати українців. Чи ризикне Путін відкрити другий фронт? Чи справді з Білорусі може початися наступ на Україну? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.
Путін та Лукашенко. Фото: із відкритих джерел
Військовий експерт Ігор Романенко зазначив, ситуація з боку Білорусі є загрозливою уже не перший рік. Тому варто розглядати декілька можливих варіантів дій з боку противника та особливо звертати увагу на найгірший для нас сценарій розвитку подій.
Військовий експерт нагадав, що перед початком повномасштабного вторгнення росіяни понад рік проводили навчання на території Білорусі.
Експерт пояснює: зараз ситуація для Путіна в Україні непроста, особливо на українському півдні та в Криму, який трясе як у прямому, так і в переносному значенні. Тому йому зараз вигідно порушувати питання щодо участі у війні Лукашенка.
Він підкреслює, що історія з ретрансляторами в Білорусі, які координують атаки російських безпілотників по Україні, не нова. Це вже було й раніше – вони з’являлися, а потім зникали.
Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан зазначив в інтерв’ю "24 Каналу", варто розуміти, що сьогодні Білорусь не має підготовленої армії, щоб наступати.
За словами експерта, білоруський кордон сягає кілька тисяч кілометрів, тому сил і засобів не вистачить навіть для цього. Виконувати бойові завдання можуть максимум 15 тисяч бійців. Це чисельність корпусу, якого може не забракнути навіть для оборони столиці. Лукашенко намагається поставити у стрій резервістів, але цього все одно не вистачить. Для того щоб планувати хоч якісь наступальні операції, потрібно зосередити в одному місці понад 100 тисяч бійців. Наразі це навіть складно уявити. Отже, ми можемо говорити лише про гіпотетичні плани, але не більше.
Він підсумовує, росіяни хочуть розтягнути нашу армію. Ми спостерігаємо це на різних напрямках. Втім Лукашенко може зіткнутися з серйозними проблемами через допомогу Росії у таких діях. Україна має можливість знищити всю білоруську промисловість. Один залп з РСЗВ "Смерч" зруйнує Мозирський нафтопереробний завод, який є ключовим для білоруської економіки.
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