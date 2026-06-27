Чи ризикне Путін відкрити другий фронт: до чого вмовляє Лукашенка

У Білорусі розпочалися мобілізаційні навчання. Військовозобов’язаних викликають до військкоматів для уточнення даних, перевіряють систему оповіщення і відпрацьовують механізми розгортання резерву. Таку активність з боку Лукашенка можна оцінювати як реакцію білоруського диктатора на попередження від українського президента прибрати з кордону ретранслятори, які допомагають російським дронам атакувати та вбивати українців. Чи ризикне Путін відкрити другий фронт? Чи справді з Білорусі може початися наступ на Україну? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.

Путін та Лукашенко. Фото: із відкритих джерел

Путіну вигідне „білоруське питання“

Військовий експерт Ігор Романенко зазначив, ситуація з боку Білорусі є загрозливою уже не перший рік. Тому варто розглядати декілька можливих варіантів дій з боку противника та особливо звертати увагу на найгірший для нас сценарій розвитку подій.

"У нашому випадку це підготовка Білорусі до участі у війні проти України. Станом на зараз військ у Білорусі для таких дій немає, а те, що розпочалися навчання — це певним чином відповідна реакція білоруського диктатора на ультиматум, який був сформульований нашим президентом до Лукашенка щодо ретрансляторів на їхній території. Йому ж якось треба на це реагувати", — розповів експерт.

Військовий експерт нагадав, що перед початком повномасштабного вторгнення росіяни понад рік проводили навчання на території Білорусі.

"Будь-які навчання використовуються військовими, щоб підняти потенціал підготовки своїх військ, а також як підготовка до початку реальних бойових дій. Власне, тому виключати загрозу з Білорусі нам не варто. Але водночас сил для активного та ефективного наступу у Лукашенка наразі немає. З іншого боку, Путін робить усе можливе, щоб втягнути Білорусь у війну проти України", — зазначає Романенко.

Експерт пояснює: зараз ситуація для Путіна в Україні непроста, особливо на українському півдні та в Криму, який трясе як у прямому, так і в переносному значенні. Тому йому зараз вигідно порушувати питання щодо участі у війні Лукашенка.

"Путіну вигідне „білоруське питання“ і для власної пропаганди, і в реальності, якщо таке станеться. Нещодавно російський диктатор провів зустріч із випускниками у Кремлі, де дав чітко зрозуміти: ціль росіян – захопити Костянтинівку та продовжувати наступ на Слов’янськ і Краматорськ. Це ще раз підтверджує, що він прагне продовження війни і захоплення Донецької області за будь-яку ціну. Тому Білорусь він може використати як можливість відкриття північного фронту для розпорошення наших сил. Саме тому такий варіант ми маємо сприймати дуже серйозно", — зауважує Романенко.

Він підкреслює, що історія з ретрансляторами в Білорусі, які координують атаки російських безпілотників по Україні, не нова. Це вже було й раніше – вони з’являлися, а потім зникали.

"Ці ретранслятори були нейтралізовані, про що розповідав міністр оборони України Федоров. Ніхто не пояснює, як це було зроблено. Скажімо так: цілі було досягнуто в закритому режимі, без зайвого шуму. І це добре знає Лукашенко. Що стосується історії з ретрансляторами зараз, то, я гадаю, розпочинати якісь прямі дії – це не найкращий сценарій для України, враховуючи загальну ситуацію на фронті. Це може спровокувати відкриття північного фронту. Саме цього зараз прагне Путін і всіма силами намагається втягнути Білорусь у війну", — зауважує експерт.

Путін підштовхує Лукашенка

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан зазначив в інтерв’ю "24 Каналу", варто розуміти, що сьогодні Білорусь не має підготовленої армії, щоб наступати.

За словами експерта, білоруський кордон сягає кілька тисяч кілометрів, тому сил і засобів не вистачить навіть для цього. Виконувати бойові завдання можуть максимум 15 тисяч бійців. Це чисельність корпусу, якого може не забракнути навіть для оборони столиці. Лукашенко намагається поставити у стрій резервістів, але цього все одно не вистачить. Для того щоб планувати хоч якісь наступальні операції, потрібно зосередити в одному місці понад 100 тисяч бійців. Наразі це навіть складно уявити. Отже, ми можемо говорити лише про гіпотетичні плани, але не більше.

"Я не бачу ніяких проблем з боку Білорусі. Але Володимир Путін підштовхує Лукашенка, щоб той перевів "холодний" фронт у "гарячий". Наприклад, ми знімемо декілька корпусів зі східного напрямку і відправимо втримувати білоруську армію, яка просто стоятиме на місці", – сказав Роман Світан.

Він підсумовує, росіяни хочуть розтягнути нашу армію. Ми спостерігаємо це на різних напрямках. Втім Лукашенко може зіткнутися з серйозними проблемами через допомогу Росії у таких діях. Україна має можливість знищити всю білоруську промисловість. Один залп з РСЗВ "Смерч" зруйнує Мозирський нафтопереробний завод, який є ключовим для білоруської економіки.

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