Рискнет ли Путин открыть второй фронт: к чему уговаривает Лукашенко

В Беларуси начались мобилизационные учения. Военнообязанных вызывают к военкоматам для уточнения данных, проверяют систему оповещения и отрабатывают механизмы развертывания резерва. Такую активность со стороны Лукашенко можно оценивать как реакцию белорусского диктатора на предупреждение от украинского президента убрать с границы ретрансляторы, которые помогают российским дронам атаковать и убивать украинцев. рискнет ли Путин открыть второй фронт? Действительно ли из Беларуси может начаться наступление на Украину? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Путин и Лукашенко. Фото: из открытых источников

Путину выгоден "белорусский вопрос"

Военный эксперт Игорь Романенко отметил, ситуация со стороны Беларуси угрожает уже не первый год. Поэтому следует рассматривать несколько возможных вариантов действий со стороны противника и особенно обращать внимание на самый плохой для нас сценарий развития событий.

"В нашем случае это подготовка Беларуси к участию в войне против Украины. По состоянию на сегодняшний день войск в Беларуси для таких действий нет, а то, что начались учения — это определенным образом ответная реакция белорусского диктатора на ультиматум, сформулированный нашим президентом Лукашенко относительно ретрансляторов на их территории. Ему как-то нужно на это реагировать", — рассказал эксперт.

Военный эксперт напомнил, что перед началом полномасштабного вторжения россияне больше года проводили обучение на территории Беларуси.

"Любые учения используются военными, чтобы поднять потенциал подготовки своих войск, а также как подготовка к началу реальных боевых действий. Собственно поэтому исключать угрозу из Беларуси нам не стоит. Но в то же время сил для активного и эффективного наступления у Лукашенко пока нет. С другой стороны, Путин делает все возможное, чтобы вовлечь Беларусь в войну против Украины", — отмечает Романенко.

Эксперт объясняет, что сейчас ситуация для Путина в Украине непростая, особенно на украинском юге и в Крыму, который трясет как в прямом, так и в переносном смысле. Поэтому ему сейчас выгодно поднимать вопрос об участии в войне Лукашенко.

"Путину выгоден „белорусский вопрос“ и для собственной пропаганды, и в реальности, если такое произойдет. Недавно российский диктатор провел встречу с выпускниками в Кремле, где дал ясно понять: цель россиян – захватить Константиновку и продолжать наступление на Славянск и Краматорск. Это еще раз подтверждает, что он стремится к продолжению войны и захвату Донецкой области любой ценой. Потому Беларусь он может использовать как возможность открытия северного фронта для распыления наших сил. Именно поэтому такой вариант мы должны воспринимать очень серьезно", – отмечает Романенко.

Он подчеркивает, что история с ретрансляторами в Беларуси, координирующими атаки российских беспилотников по Украине, не нова. Это было уже и раньше – они появлялись, а потом исчезали.

Эти ретрансляторы были нейтрализованы, о чем рассказывал министр обороны Украины Федоров. Никто не объясняет, как это было сделано. Скажем так: цели были достигнуты в закрытом режиме, без лишнего шума. И это хорошо знает Лукашенко. Что касается истории с ретрансляторами сейчас, то, я думаю, предпринимать какие-то прямые действия – это не самый лучший сценарий для Украины, учитывая общую ситуацию на фронте. Это может спровоцировать открытие северного фронта. Именно к этому сейчас стремится Путин и всеми силами пытается втянуть Беларусь в войну", — отмечает эксперт.

Путин подталкивает Лукашенко

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан отметил в интервью "24 Каналу", следует понимать, что сегодня у Беларуси нет подготовленной армии, чтобы наступать.

По словам эксперта, белорусская граница составляет несколько тысяч километров, поэтому сил и средств не хватит даже для этого. Выполнять боевые задания могут максимум 15 тысяч бойцов. Это численность корпуса, которого может не хватить даже для обороны столицы. Лукашенко пытается поставить в строй резервистов, но этого все равно не хватит. Чтобы планировать хоть какие-то наступательные операции, нужно сосредоточить в одном месте более 100 тысяч бойцов. Пока это даже сложно представить. Следовательно, мы можем говорить только о гипотетических планах, но не больше.

"Я не вижу никаких проблем со стороны Белоруссии. Но Владимир Путин подталкивает Лукашенко, чтобы тот перевел "холодный" фронт в "горячий". Например, мы снимем несколько корпусов с восточного направления и отправим удерживать белорусскую армию, которая будет просто стоять на месте", – сказал Роман Свитан.

Он заключает, россияне хотят растянуть нашу армию. Мы наблюдаем это на разных направлениях. Впрочем, Лукашенко может столкнуться с серьезными проблемами из-за помощи России в таких действиях. У Украины есть возможность уничтожить всю белорусскую промышленность. Один залп из РСЗО "Смерч" разрушит Мозырский нефтеперерабатывающий завод, который является ключевым для белорусской экономики.

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