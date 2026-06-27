Рискнет ли Путин открыть второй фронт: к чему уговаривает Лукашенко

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Кравцев Сергей
В Беларуси начались мобилизационные учения. Военнообязанных вызывают к военкоматам для уточнения данных, проверяют систему оповещения и отрабатывают механизмы развертывания резерва. Такую активность со стороны Лукашенко можно оценивать как реакцию белорусского диктатора на предупреждение от украинского президента убрать с границы ретрансляторы, которые помогают российским дронам атаковать и убивать украинцев. рискнет ли Путин открыть второй фронт? Действительно ли из Беларуси может начаться наступление на Украину? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Путин и Лукашенко. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Игорь Романенко отметил, ситуация со стороны Беларуси угрожает уже не первый год. Поэтому следует рассматривать несколько возможных вариантов действий со стороны противника и особенно обращать внимание на самый плохой для нас сценарий развития событий.
Военный эксперт напомнил, что перед началом полномасштабного вторжения россияне больше года проводили обучение на территории Беларуси.
Эксперт объясняет, что сейчас ситуация для Путина в Украине непростая, особенно на украинском юге и в Крыму, который трясет как в прямом, так и в переносном смысле. Поэтому ему сейчас выгодно поднимать вопрос об участии в войне Лукашенко.
Он подчеркивает, что история с ретрансляторами в Беларуси, координирующими атаки российских беспилотников по Украине, не нова. Это было уже и раньше – они появлялись, а потом исчезали.
Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан отметил в интервью "24 Каналу", следует понимать, что сегодня у Беларуси нет подготовленной армии, чтобы наступать.
По словам эксперта, белорусская граница составляет несколько тысяч километров, поэтому сил и средств не хватит даже для этого. Выполнять боевые задания могут максимум 15 тысяч бойцов. Это численность корпуса, которого может не хватить даже для обороны столицы. Лукашенко пытается поставить в строй резервистов, но этого все равно не хватит. Чтобы планировать хоть какие-то наступательные операции, нужно сосредоточить в одном месте более 100 тысяч бойцов. Пока это даже сложно представить. Следовательно, мы можем говорить только о гипотетических планах, но не больше.
Он заключает, россияне хотят растянуть нашу армию. Мы наблюдаем это на разных направлениях. Впрочем, Лукашенко может столкнуться с серьезными проблемами из-за помощи России в таких действиях. У Украины есть возможность уничтожить всю белорусскую промышленность. Один залп из РСЗО "Смерч" разрушит Мозырский нефтеперерабатывающий завод, который является ключевым для белорусской экономики.
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