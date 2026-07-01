Чи піде Білорусь у наступ: за якої умови Путін може усунути Лукашенка

Главком ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що військове керівництво України чітко розуміє наміри російського диктатора. Кремль не відкидає північний напрямок і продовжує розглядати його як один із можливих для завдавання удару. Чи піде Білорусь у наступ? Чи може Путін усунути Лукашенка? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.

Путін та Лукашенко. Фото: із відкритих джерел

Строковиків кинути в бій Лукашенко не наважиться

Дипломат Роман Безсмертний оцінив реальні військові сили самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та плани Кремля.

За його словами, довіри до білоруського диктатора бути не може, адже він не розпоряджається своїми словами і говорить лише те, що йому накажуть у Кремлі.

Однак, дипломат переконаний, що у самого Лукашенка немає сил для ведення війни проти України. Окрім відсутності ресурсів, існує величезний внутрішній опір суспільства – 83 відсотки білорусів категорично проти участі у війні.

"Лукашенко буде хвостом крутити, виляти, щось говорити, виконувати вказівки Кремля, однак строковиків кинути в бій він не наважиться, бо ця армія розбіжиться по лісах білоруських швидше, ніж дійде до місця дислокації", — заявив Безсмертний.

Він додав, що білоруські сили спеціальних операцій є нечисленними, не мають бойового досвіду, індивідуального забезпечення та відповідної техніки. А озброєна до зубів армія створена лише для війни з власним народом і не здатна воювати проти такого сильного противника, як Україна. Також Безсмертний закликав не вірити маневрам із прикордонними ретрансляторами, адже увімкнути чи вимкнути їх – це справа кількох секунд.

"Якщо брати угрупування військ, яке знаходиться в цьому напрямку з боку Росії, то, якщо брати термін місяць, вони можуть на цьому напрямку зібрати в районі 200 000 угрупування, але місяць – це не так мало, щоб не помітить. З нього б можна було б за два місяці, не менше, створити бойове угруповання", — зазначив дипломат.

Безсмертний підкреслив, що Білорусь є плацдармом для атак не лише по Україні, а й по Балтійських державах, Скандинавії та Центральній Європі. Цей напрямок залишається дуже небезпечним через диверсійну роботу та розгорнуті в Калінінграді й Брестській області надпотужні антени та системи радіоелектронної боротьби, які забезпечують зв’язок зі стратегічними бомбардувальниками та підводними човнами.

Лукашенка завжди рятував інстинкт самозбереження

Політолог, президент аналітичного центру Політика Олег Лісний розповів в ефірі каналу "Еспресо", що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко намагається проводити багатовекторну політику, щоб зберегти владу та уникнути загроз для власного режиму.

Коментуючи нещодавню зустріч самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка з Путіним на Валдаї, політолог зауважив, що вона виглядала незвично. За його словами, зазвичай після таких переговорів з’являється велика кількість фото та відео, а також спільні заяви для преси. Цього ж разу публічно повідомили лише про сам факт зустрічі.

На думку Лісного, це навряд чи свідчить про обговорення якихось надсекретних тем. Швидше, це може означати відсутність спільної або узгодженої позиції сторін.

"Лукашенко не є лідером суверенної держави, він – представник, який виконує функцію гауляйтера. Але його завжди рятував інстинкт самозбереження, і зараз він бореться не за те, що використали Білорусь чи не використали, а за своє фізичне виживання. Лукашенко розуміє — якщо буде повноцінна війна з Україною, то буде серйозна загроза і йому, і його режиму", — зазначив політолог.

Лісний також звернув увагу на заяви командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді ("Мадяра") щодо можливих цілей на території Білорусі. За словами експерта, білоруське суспільство відрізняється від російського, адже вже демонструвало готовність до протестів.

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