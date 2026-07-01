Пойдет ли Беларусь в наступление: при каком условии Путин может устранить Лукашенко

Главком ВСУ Александр Сырский отметил, что военное руководство Украины ясно понимает намерения российского диктатора. Кремль не исключает северное направление и продолжает рассматривать его как одно из возможных для нанесения удара. Уйдет ли Беларусь в наступление? Может ли Путин устранить Лукашенко? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Путин и Лукашенко. Фото: из открытых источников

Строковиков бросить в бой Лукашенко не отважится

Дипломат Роман Бессмертный оценил реальные военные силы самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и планы Кремля.

По его словам, доверия белорусскому диктатору быть не может, ведь он не распоряжается своими словами и говорит лишь то, что ему прикажут в Кремле.

Однако дипломат убежден, что у самого Лукашенко нет сил для ведения войны против Украины. Кроме отсутствия ресурсов, существует огромное внутреннее сопротивление общества – 83 процента белорусов категорически против участия в войне.

"Лукашенко будет хвостом крутить, вилять, что-то говорить, выполнять указания Кремля, однако срочников бросить в бой он не отважится, потому что эта армия разбежится по белорусским лесам быстрее, чем дойдет до места дислокации", — заявил Бессмертный.

Он добавил, что белорусские силы специальных операций немногочисленны, не имеют боевого опыта, индивидуального обеспечения и соответствующей техники. А вооруженная до зубов армия создана только для войны с собственным народом и не способна воевать против столь сильного противника, как Украина. Также Бессмертный призвал не верить маневрам с пограничными ретрансляторами, ведь включить или выключить их – это несколько секунд.

"Если брать группировку войск, которая находится в этом направлении со стороны России, то, если брать срок месяц, они могут на этом направлении собрать в районе 200 000 группировки, но месяц – это не так мало, чтобы не заметить. Из него можно было бы за два месяца, не менее, создать боевую группировку", — отметил дипломат.

Бессмертный подчеркнул, что Беларусь является плацдармом для атак не только по Украине, но и по Балтийским государствам, Скандинавии и Центральной Европе. Это направление остается очень опасным из-за диверсионной работы и развернутых в Калининграде и Брестской области сверхмощных антенн и систем радиоэлектронной борьбы, которые обеспечивают связь со стратегическими бомбардировщиками и подводными лодками.

Лукашенко всегда спасал инстинкт самосохранения

Политолог, президент аналитического центра Олег Лесной рассказал в эфире канала "Эспрессо", что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пытается проводить многовекторную политику, чтобы сохранить власть и избежать угроз для собственного режима.

Комментируя недавнюю встречу самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с Путиным на Валдае, политолог заметил, что она выглядела необычно. По его словам, обычно после подобных переговоров появляется большое количество фото и видео, а также совместные заявления для печати. На этот раз публично сообщили только о самом факте встречи.

По мнению Лесного, это вряд ли свидетельствует об обсуждении каких-либо сверхсекретных тем. Скорее это может означать отсутствие общей или согласованной позиции сторон.

"Лукашенко не является лидером суверенного государства, он – представитель, выполняющий функцию гауляйтера. Но его всегда спасал инстинкт самосохранения, и он борется не за то, что использовали Беларусь или не использовали, а за свое физическое выживание. Лукашенко понимает: если будет полноценная война с Украиной, то будет серьезная угроза и ему, и его режиму", — отметил политолог.

Лесной также обратил внимание на заявления командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди ("Мадяра") о возможных целях на территории Беларуси. По словам эксперта, белорусское общество отличается от российского, ведь уже демонстрировало готовность к протестам.

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