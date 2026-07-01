Пойдет ли Беларусь в наступление: при каком условии Путин может устранить Лукашенко

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Кравцев Сергей
Главком ВСУ Александр Сырский отметил, что военное руководство Украины ясно понимает намерения российского диктатора. Кремль не исключает северное направление и продолжает рассматривать его как одно из возможных для нанесения удара. Уйдет ли Беларусь в наступление? Может ли Путин устранить Лукашенко? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Путин и Лукашенко. Фото: из открытых источников
Дипломат Роман Бессмертный оценил реальные военные силы самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и планы Кремля.
По его словам, доверия белорусскому диктатору быть не может, ведь он не распоряжается своими словами и говорит лишь то, что ему прикажут в Кремле.
Однако дипломат убежден, что у самого Лукашенко нет сил для ведения войны против Украины. Кроме отсутствия ресурсов, существует огромное внутреннее сопротивление общества – 83 процента белорусов категорически против участия в войне.
Он добавил, что белорусские силы специальных операций немногочисленны, не имеют боевого опыта, индивидуального обеспечения и соответствующей техники. А вооруженная до зубов армия создана только для войны с собственным народом и не способна воевать против столь сильного противника, как Украина. Также Бессмертный призвал не верить маневрам с пограничными ретрансляторами, ведь включить или выключить их – это несколько секунд.
Бессмертный подчеркнул, что Беларусь является плацдармом для атак не только по Украине, но и по Балтийским государствам, Скандинавии и Центральной Европе. Это направление остается очень опасным из-за диверсионной работы и развернутых в Калининграде и Брестской области сверхмощных антенн и систем радиоэлектронной борьбы, которые обеспечивают связь со стратегическими бомбардировщиками и подводными лодками.
Политолог, президент аналитического центра Олег Лесной рассказал в эфире канала "Эспрессо", что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пытается проводить многовекторную политику, чтобы сохранить власть и избежать угроз для собственного режима.
Комментируя недавнюю встречу самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с Путиным на Валдае, политолог заметил, что она выглядела необычно. По его словам, обычно после подобных переговоров появляется большое количество фото и видео, а также совместные заявления для печати. На этот раз публично сообщили только о самом факте встречи.
По мнению Лесного, это вряд ли свидетельствует об обсуждении каких-либо сверхсекретных тем. Скорее это может означать отсутствие общей или согласованной позиции сторон.
Лесной также обратил внимание на заявления командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди ("Мадяра") о возможных целях на территории Беларуси. По словам эксперта, белорусское общество отличается от российского, ведь уже демонстрировало готовность к протестам.
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