Чи отримає Україна ядерну парсольку: озвучено вкрай категоричну перспективу

Президент Володимир Зеленський розповів про комплексний підхід до забезпечення безпеки України, який включає захист на суші, у повітрі та на морі.

"Ми обговорюємо і континент, і захист на землі, в небі, на морі, а також окремий трек – протиповітряна оборона, а також посилення нашої армії", – зазначив глава держави.

Крім цього, він наголосив на критичній ролі фінансової підтримки українських військових. За словами Зеленського, додаткове фінансування особового складу є надзвичайно важливим для підтримки боєздатності бригад.

"А також фінансування додаткове для особового складу. Це для нас дуже важливо для наших бригад. Комплектованість цих бригад була високого відсотку", – підкреслив президент.

Ці заходи мають на меті не лише підтримати обороноздатність держави, а й підвищити рівень боєготовності українських військ у разі загострення ситуації на фронті. Комплексний захист включає не тільки фізичні ресурси та озброєння, але й стратегічне планування, модернізацію ППО та нарощування спроможностей армії.

Водночас слід зазначити, що міжнародні партнери України активно залучені до забезпечення безпеки держави. Напередодні лідери Франції, Великої Британії та України – Еммануель Макрон, Кіри Стармер і Володимир Зеленський – підписали декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил після можливого припинення вогню в Україні. Водночас США підтвердили готовність підтримати Україну у разі нового агресивного наступу з боку Росії.

Як вже писали "Коментарі", у ніч на 5 січня 2026 року українські моніторингові канали зафіксували виліт російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160. Незважаючи на очікування масованого удару, ракети з цих літаків не були запущені. Замість цього ворог обмежився використанням ударних безпілотників та локальних атак.