Получит ли Украина ядерную зонтик: озвучена крайне категорическая перспектива

Президент Владимир Зеленский рассказал о комплексном подходе к обеспечению безопасности Украины, включающему защиту на суше, в воздухе и на море.

Фото: из открытых источников

"Мы обсуждаем и континент, и защиту на земле, в небе, на море, а также отдельный трек – противовоздушную оборону, а также усиление нашей армии", – отметил глава государства.

Кроме этого, он отметил критическую роль финансовой поддержки украинских военных. По словам Зеленского, дополнительное финансирование личного состава чрезвычайно важно для поддержания боеспособности бригад.

"А также финансирование дополнительно для личного состава. Это для нас очень важно для наших бригад. Комплектованность этих бригад была высокого процента", — подчеркнул президент.

Эти меры преследуют цель не только поддержать обороноспособность государства, но и повысить уровень боеготовности украинских войск в случае обострения ситуации на фронте. Комплексная защита включает не только физические ресурсы и вооружение, но и стратегическое планирование, модернизацию ПВО и наращивание возможностей армии.

В то же время следует отметить, что международные партнеры Украины активно вовлечены в обеспечение безопасности государства. Накануне лидеры Франции, Великобритании и Украины – Эммануэль Макрон, Киры Стармер и Владимир Зеленский – подписали декларацию о намерениях по развертыванию многонациональных сил после возможного прекращения огня в Украине. В то же время, США подтвердили готовность поддержать Украину в случае нового агрессивного наступления со стороны России.

Как уже писали "Комментарии", в ночь на 5 января 2026 года украинские мониторинговые каналы зафиксировали вылет российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160. Несмотря на ожидания массированного удара, ракеты из этих самолетов не были запущены. Вместо этого, враг ограничился использованием ударных беспилотников и локальных атак.