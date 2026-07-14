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Чи отримає Україна 300 ракет Patriot: Зеленського жорстко "приземлили" після його ультиматуму

Однією з головних проблем залишається обмежене виробництво ракет для Patriot, яке досі переважно зосереджене у США

14 липня 2026, 15:30
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Клименко Елена

Україна навряд чи зможе до початку зими швидко накопичити необхідний запас ракет для систем Patriot, а вирішення цього питання значною мірою залежатиме від рішень Сполучених Штатів та партнерів. Про це в коментарі РБК-Україна заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

Чи отримає Україна 300 ракет Patriot: Зеленського жорстко "приземлили" після його ультиматуму

Фото: з відкритих джерел

За його словами, саме додаткові ракети для комплексів Patriot залишаються одним із головних запитів Києва до західних союзників.

"Це справді те, про що просить Україна, і ми шукаємо способи допомогти. Але це значною мірою залежить від держав-членів, від позиції США – чи зможуть вони продати Україні додаткову кількість", – наголосив Кубілюс. 

Єврокомісар пояснив, що однією з головних проблем є обмежені темпи виробництва ракет для Patriot. Донедавна їх випуск здійснювався невеликими партіями, а основні виробничі потужності були зосереджені у Сполучених Штатах. 

Водночас, за його словами, ситуація поступово змінюється. Зокрема, окремі країни вже отримують ліцензії на виробництво таких боєприпасів.

"Ми знаємо, що ліцензії надано Німеччині – вона розбудовує спеціальні виробничі потужності. Але цієї зими проблема дефіциту ракет Patriot, ймовірно, все ще залишатиметься актуальною", – зазначив Кубілюс. 

Варто зазначити, що итання забезпечення України ракетами для Patriot залишається одним із найгостріших, адже саме ці комплекси є основним засобом перехоплення російських балістичних ракет.

Як вже писали "Коментарі", напередодні можливої відставки прем'єр-міністерки Юлії Свириденко народний депутат Ярослав Железняк підбив підсумки роботи уряду. Попри визнання окремих досягнень Кабінету Міністрів, він заявив, що кількість невирішених проблем значно переважає.



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