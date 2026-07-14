Получит ли Украина 300 ракет Patriot: Зеленского жестко "приземлили" после его ультиматума

Украина вряд ли сможет к началу зимы быстро накопить необходимый запас ракет для систем Patriot, а решение этого вопроса будет в значительной степени зависеть от решений Соединенных Штатов и партнеров. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.

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По его словам, именно дополнительные ракеты для комплексов Patriot остаются одним из главных запросов Киева к западным союзникам.

"Это действительно то, о чем просит Украина, и мы ищем способы помочь. Но это в значительной степени зависит от государств-членов, от позиции США — смогут ли они продать Украине дополнительное количество", — подчеркнул Кубилюс.

Еврокомиссар пояснил, что одной из главных проблем есть ограниченные темпы производства ракет для Patriot. До недавнего времени их выпуск осуществлялся небольшими партиями, а основные производственные мощности были сосредоточены в Соединенных Штатах.

В то же время, по его словам, ситуация постепенно меняется. В частности, некоторые страны уже получают лицензии на производство таких боеприпасов.

"Мы знаем, что лицензии предоставлены Германии — она развивает специальные производственные мощности. Но этой зимой проблема дефицита ракет Patriot, вероятно, все еще будет оставаться актуальной", — отметил Кубилюс.

Стоит отметить, что вопрос обеспечения Украины ракетами для Patriot остается одним из самых острых, ведь именно эти комплексы являются основным средством перехвата российских баллистических ракет.

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