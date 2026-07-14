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Получит ли Украина 300 ракет Patriot: Зеленского жестко "приземлили" после его ультиматума

Одной из главных проблем остается ограниченное производство ракет для Patriot, до сих пор преимущественно сосредоточенное в США.

14 июля 2026, 15:30
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Клименко Елена

Украина вряд ли сможет к началу зимы быстро накопить необходимый запас ракет для систем Patriot, а решение этого вопроса будет в значительной степени зависеть от решений Соединенных Штатов и партнеров. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.

Получит ли Украина 300 ракет Patriot: Зеленского жестко "приземлили" после его ультиматума

Фото: из открытых источников

По его словам, именно дополнительные ракеты для комплексов Patriot остаются одним из главных запросов Киева к западным союзникам.

"Это действительно то, о чем просит Украина, и мы ищем способы помочь. Но это в значительной степени зависит от государств-членов, от позиции США — смогут ли они продать Украине дополнительное количество", — подчеркнул Кубилюс.

Еврокомиссар пояснил, что одной из главных проблем есть ограниченные темпы производства ракет для Patriot. До недавнего времени их выпуск осуществлялся небольшими партиями, а основные производственные мощности были сосредоточены в Соединенных Штатах.

В то же время, по его словам, ситуация постепенно меняется. В частности, некоторые страны уже получают лицензии на производство таких боеприпасов.

"Мы знаем, что лицензии предоставлены Германии — она развивает специальные производственные мощности. Но этой зимой проблема дефицита ракет Patriot, вероятно, все еще будет оставаться актуальной", — отметил Кубилюс.

Стоит отметить, что вопрос обеспечения Украины ракетами для Patriot остается одним из самых острых, ведь именно эти комплексы являются основным средством перехвата российских баллистических ракет.

Как уже писали "Комментарии", в преддверии возможной отставки премьер-министра Юлии Свириденко народный депутат Ярослав Железняк подвел итоги работы правительства. Несмотря на признание отдельных достижений Кабинета Министров, он заявил, что количество нерешенных проблем значительно преобладает.



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