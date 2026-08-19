Чи наблизився ворог до захоплення Краматорська і Слов’янська: що відбувається

Росіяни не приховують, що ставлять своєю метою прорив до ключових міст Донецької області – Краматорська та Слов’янська. Чи справді ці міста є головними цілями Путіна? Чи є прорив про який говорять російські пропагандисти? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

В Донецькій області ускладнюється ситуація на ділянці фронту від Покровського напрямку на Добропілля

Генерал-лейтенант Ігор Романенко в ефірі телеканалу FREEДОМ зазначив, що в Донецькій області ускладнюється ситуація на ділянці фронту від Покровського напрямку на Добропілля. Не проста обстановка і в Куп’янську Харківської області, про захоплення якого Кремль заявив ще минулого року.

“Безпосередньо по самому Куп’янську – там по просуванню з півночі, а Куп’янськ-Вузловий – це від Піщаного на захід. З цієї кишені росіяни просунулися. Піщане під контроль взяли та намагаються просуватися до околиць Куп’янська-Вузлового”, — розповів експерт.

Основними цілями в Донецькій області гість ефіру назвав Краматорськ і Слов’янськ.

“Слов’янськ – це бої та просування навколо Лиману, на околиці Борової. І безпосередньо на Слов’янськ зі сходу в “сірій зоні” – Рай-Олександрівка, Миколаївка. А Краматорськ – це тиск із Добропілля, з півдня та сходу. Тут найбільші показники штурмів і найбільші втрати”, — зазначив Романенко.

Основний тиск Росія здійснює через Костянтинівку

Військовий експерт, засновник благодійної організації "Реактивна пошта" Павло Нарожний зазначив в ефірі Громадського радіо зазначив, що не треба вірити проросійським Telegram-каналам, які розгорнули інформаційну кампанію про нібито "значні успіхи" російської армії на сході України, заявляючи про "неминучу втрату" Слов’янська та Краматорська. Також про подальший наступ у напрямку Харкова та Дніпропетровщини.

За словами експерта, ознак стратегічного прориву російських військ на напрямку Слов’янська та Костянтинівки наразі немає, попри активний тиск на цій ділянці фронту.

За його словами, Слов’янськ, Краматорськ і Костянтинівка фактично утворюють єдиний логістичний вузол, а всі постачання до Костянтинівки проходять через два інші міста.

"Для розуміння, насправді дуже важко розділяти Слов’янськ, Краматорськ, Костянтинівку. Ці три міста знаходяться на одній дорозі. Все постачання Костянтинівки йде через Слов’янськ і Краматорськ. Важка ситуація там виникла через те, що ми втратили Сіверськ — це було останнє велике місто на відрізку між Слов’янськом і Сіверськом. Між ними залишилися лише кілька невеликих сіл, а далі – відкритий степ без посадок, лісу чи так званої "зеленки". Російські війська змогли наблизитися приблизно на 8–9 кілометрів до Слов’янська, але саме на цій ділянці вони загрузли і стоять уже кілька місяців без серйозного просування. Там побудовані дуже хороші укріплення, працює наша артилерія і дронові підрозділи, які знищують живу силу та техніку ворога. Тому натяку на прорив зі сходу на Слов’янськ наразі немає",- пояснив Нарожний.

Експерт зазначив, що зараз основний тиск Росія здійснює через Костянтинівку, де бої перейшли у міську фазу.

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