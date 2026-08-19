Чи наблизився ворог до захоплення Краматорська і Слов’янська: що відбувається

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Кравцев Сергей
Росіяни не приховують, що ставлять своєю метою прорив до ключових міст Донецької області – Краматорська та Слов’янська. Чи справді ці міста є головними цілями Путіна? Чи є прорив про який говорять російські пропагандисти? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.
Російські війська. Фото: із відкритих джерел
Генерал-лейтенант Ігор Романенко в ефірі телеканалу FREEДОМ зазначив, що в Донецькій області ускладнюється ситуація на ділянці фронту від Покровського напрямку на Добропілля. Не проста обстановка і в Куп’янську Харківської області, про захоплення якого Кремль заявив ще минулого року.
Основними цілями в Донецькій області гість ефіру назвав Краматорськ і Слов’янськ.
Військовий експерт, засновник благодійної організації "Реактивна пошта" Павло Нарожний зазначив в ефірі Громадського радіо зазначив, що не треба вірити проросійським Telegram-каналам, які розгорнули інформаційну кампанію про нібито "значні успіхи" російської армії на сході України, заявляючи про "неминучу втрату" Слов’янська та Краматорська. Також про подальший наступ у напрямку Харкова та Дніпропетровщини.
За словами експерта, ознак стратегічного прориву російських військ на напрямку Слов’янська та Костянтинівки наразі немає, попри активний тиск на цій ділянці фронту.
За його словами, Слов’янськ, Краматорськ і Костянтинівка фактично утворюють єдиний логістичний вузол, а всі постачання до Костянтинівки проходять через два інші міста.
Експерт зазначив, що зараз основний тиск Росія здійснює через Костянтинівку, де бої перейшли у міську фазу.
Також видання "Коментарі" повідомляло – хто вирішить долю України: чому Європа терміново створює власний переговорний фронт.