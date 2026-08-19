Приблизился ли враг к захвату Краматорска и Славянска: что происходит

Россияне не скрывают, что ставят своей целью прорыв в ключевые города Донецкой области – Краматорск и Славянск. Действительно ли эти города являются главными целями Путина? Есть ли прорыв о котором говорят российские пропагандисты? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Российские войска. Фото: из открытых источников

В Донецкой области усложняется ситуация на участке фронта от Покровского направления на Доброполье

Генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире телеканала FREEДОМ отметил, что в Донецкой области усложняется ситуация на участке фронта от Покровского направления на Доброполье. Не проста обстановка и в Купянске Харьковской области, о захвате которого Кремль заявил еще в прошлом году.

"Непосредственно по самому Купянску — там по продвижению с севера, а Купянск-Узловой — это от Песчаного к западу. Из этого кармана россияне продвинулись. Песчаное под контроль взяли и пытаются продвигаться к окрестностям Купянска-Узлового", — рассказал эксперт.

Основными целями в Донецкой области гость эфира назвал Краматорск и Славянск.

"Славянск — это бои и продвижение вокруг Лимана, на околице Боровой. И непосредственно на Славянск с востока в “серой зоне” — Рай-Александровка, Николаевка. А Краматорск — это давление с Доброполья, с юга и востока. Тут самые большие показатели штурмов и самые большие потери”, — отметил Романенко.

Основное давление Россия оказывает через Константиновку

Военный эксперт, основатель благотворительной организации "Реактивная почта" Павел Нарожный отметил в эфире Общественного радио отметил, что не надо верить пророссийским Telegram-каналам, развернувшим информационную кампанию о якобы "значительных успехах" российской армии на востоке Украины, заявляя о "неизбежной потере" и "неизбежной потере". Также о дальнейшем наступлении по направлению Харькова и Днепропетровщины.

По словам эксперта, признаков стратегического прорыва российских войск на направлении Славянска и Константиновки пока нет, несмотря на активное давление на этом участке фронта.

По его словам, Славянск, Краматорск и Константиновка фактически образуют единый логистический узел, а все поставки в Константиновку проходят через два других города.

"Для понимания, действительно очень трудно разделять Славянск, Краматорск, Константиновку. Эти три города находятся на одной дороге. Все поставки Константиновки идет через Славянск и Краматорск. Тяжелая ситуация там возникла из-за того, что мы потеряли Северск — это был последний крупный город на отрезке между Славянском и Северским. Между ними остались лишь несколько небольших деревень, а дальше – открытая степь без посадок, леса или так называемой зеленки. Российские войска смогли приблизиться примерно на 8–9 километров к Славянску, но именно на этом участке они погрязли и стоят уже несколько месяцев без серьезного продвижения. Там построены очень хорошие укрепления, работает наша артиллерия и дроновые подразделения, уничтожающие живую силу и технику врага. Поэтому намека на прорыв с востока на Славянск пока нет", – пояснил Нарожный.

Эксперт отметил, что сейчас основное давление Россия оказывает через Константиновку, где бои перешли в городскую фазу.

Также издание "Комментарии" сообщало, кто решит судьбу Украины: почему Европа срочно создает собственный переговорный фронт.



