Приблизился ли враг к захвату Краматорска и Славянска: что происходит

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Кравцев Сергей
Россияне не скрывают, что ставят своей целью прорыв в ключевые города Донецкой области – Краматорск и Славянск. Действительно ли эти города являются главными целями Путина? Есть ли прорыв о котором говорят российские пропагандисты? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире телеканала FREEДОМ отметил, что в Донецкой области усложняется ситуация на участке фронта от Покровского направления на Доброполье. Не проста обстановка и в Купянске Харьковской области, о захвате которого Кремль заявил еще в прошлом году.
Основными целями в Донецкой области гость эфира назвал Краматорск и Славянск.
Военный эксперт, основатель благотворительной организации "Реактивная почта" Павел Нарожный отметил в эфире Общественного радио отметил, что не надо верить пророссийским Telegram-каналам, развернувшим информационную кампанию о якобы "значительных успехах" российской армии на востоке Украины, заявляя о "неизбежной потере" и "неизбежной потере". Также о дальнейшем наступлении по направлению Харькова и Днепропетровщины.
По словам эксперта, признаков стратегического прорыва российских войск на направлении Славянска и Константиновки пока нет, несмотря на активное давление на этом участке фронта.
По его словам, Славянск, Краматорск и Константиновка фактически образуют единый логистический узел, а все поставки в Константиновку проходят через два других города.
Эксперт отметил, что сейчас основное давление Россия оказывает через Константиновку, где бои перешли в городскую фазу.
Также издание "Комментарии" сообщало, кто решит судьбу Украины: почему Европа срочно создает собственный переговорный фронт.