Чи можуть ЗСУ піти у контрнаступ: на що натякнув Трамп

Президенту США Дональду Трампу повідомили про запланований наступ ЗСУ, який вимагатиме підтримки американської розвідки, повідомляє WSJ. Чи можуть ЗСУ піти у контрнаступ? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, вивчивши думки експертів.

Контрнаступ ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

Широкомасштабних наступальних операцій проводити не можна

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан в ефірі "24 Каналу" заявив, що українські воїни мають потенціал для окремих ударів. Водночас експерт зазначив, що масштабні наземні наступи зараз не дадуть результату.

На думку експерта, Україна має резерви та ресурси для утримання фронту та локальних операцій. Але наземні наступи під час хвилі російського наступу, що триває, тільки збільшили б втрати.

"Широкомасштабних наступальних операцій проводити не можна, тому що йти назустріч супротивникові, що наступає, означає тільки збільшувати власні втрати", – зазначив Роман Світан.

Він додав, що зараз ключове завдання – перемолоти другу хвилю атак росіян. Для цього залучають фінансування та озброєння від партнерів, які дають змогу тримати оборону.

ЗСУ шукають різні варіанти

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва, експерт із російських гібридних впливів у світі Дмитро Жмайло заявив в ефірі "NV" зазначив, що на тлі заяви президента США, можливо, були джерела з оточення Дональда Трампа, і люди просто протрактували не зовсім правильно слова.

"Можливо, за контрнаступальними діями, криється те, що ми вже робимо на Сумщині, те, що ми зробили на покровському напрямку, і те, що ми робимо на окремих ділянках", — сказав експерт.

За його словами, широкий контрнаступ, такий, як був у 2023 році, який закінчився з, м'яко кажучи, дуже скромними результатами. Тому такий варіант наразі навряд чи розглядається.

Дмитро Жмайло зазначив, що контрнаступальні дії на окремих ділянках – це те, що можуть планувати ЗСУ. Формуються штурмові полиці, є багато критики з цього питання. Тобто, ми шукаємо якісь варіанти.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чому Трамп раптом повірив у перемогу України: Зеленський розкрив причину



