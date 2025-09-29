Могут ли ВСУ пойти в контрнаступление: на что намекнул Трамп

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президенту США Дональду Трампу сообщили о запланированном наступлении ВСУ, которое потребует поддержки американской разведки, сообщает WSJ. Могут ли ВСУ пойти в контрнаступление? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.
Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников
Широкомасштабных наступательных операций проводить нельзя
Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в эфире "24 Канала" заявил, что украинские воины имеют потенциал для отдельных ударов. В то же время эксперт отметил, что масштабные наземные наступления сейчас не принесут результата.
По мнению эксперта, Украина имеет резервы и ресурсы для удержания фронта и локальных операций. Но наземные наступления во время продолжающейся волны российского наступления только увеличили бы потери.
Он добавил, что сейчас ключевая задача – перемолоть вторую волну атак россиян. Для этого привлекают финансирование и вооружение от партнеров, которые позволяют держать оборону.
Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, эксперт по российским гибридным влияниям в мире Дмитрий Жмайло заявил в эфире "NV" отметил, что на фоне заявления президента США, возможно, были источники из окружения Дональда Трампа, и люди попросту протрактовали не совсем верно слова.
По его словам, широкое контрнаступление, такое, как было в 2023 году, которое закончилось с, мягко говоря, очень и очень скромными результатами. Поэтому такой вариант пока что вряд ли рассматривается.
Дмитрий Жмайло отметил, контрнаступательные действия на отдельных участках – это то, что могут планировать ВСУ. Формируются штурмовые полки, есть много критики по этому вопросу. То есть мы ищем какие-то варианты.
Читайте также на портале "Комментарии" — почему Трамп вдруг поверил в победу Украины: Зеленский раскрыл причину