Могут ли ВСУ пойти в контрнаступление: на что намекнул Трамп

Президенту США Дональду Трампу сообщили о запланированном наступлении ВСУ, которое потребует поддержки американской разведки, сообщает WSJ. Могут ли ВСУ пойти в контрнаступление? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

Широкомасштабных наступательных операций проводить нельзя

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в эфире "24 Канала" заявил, что украинские воины имеют потенциал для отдельных ударов. В то же время эксперт отметил, что масштабные наземные наступления сейчас не принесут результата.

По мнению эксперта, Украина имеет резервы и ресурсы для удержания фронта и локальных операций. Но наземные наступления во время продолжающейся волны российского наступления только увеличили бы потери.

"Широкомасштабных наступательных операций проводить нельзя, потому что идти навстречу наступающему противнику означает только увеличивать собственные потери", – отметил Роман Свитан.

Он добавил, что сейчас ключевая задача – перемолоть вторую волну атак россиян. Для этого привлекают финансирование и вооружение от партнеров, которые позволяют держать оборону.

ВСУ ищут разные варианты

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, эксперт по российским гибридным влияниям в мире Дмитрий Жмайло заявил в эфире "NV" отметил, что на фоне заявления президента США, возможно, были источники из окружения Дональда Трампа, и люди попросту протрактовали не совсем верно слова.

"Возможно, за контрнаступательными действиями, кроется то, что мы уже делаем на Сумщине, то, что мы сделали на покровском направлении, и то, что мы делаем на отдельных участках", – высказался эксперт.

По его словам, широкое контрнаступление, такое, как было в 2023 году, которое закончилось с, мягко говоря, очень и очень скромными результатами. Поэтому такой вариант пока что вряд ли рассматривается.

Дмитрий Жмайло отметил, контрнаступательные действия на отдельных участках – это то, что могут планировать ВСУ. Формируются штурмовые полки, есть много критики по этому вопросу. То есть мы ищем какие-то варианты.

