Чи можна припинити обстріли України: експерт спантеличив заявою про наступний план Путіна

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що масована атака Росії на Київ у ніч на 15 червня була спрямована не лише на військові цілі, а й на об’єкти культурної та символічної цінності, щоб сформувати потужний інформаційний ефект і вплинути на міжнародну аудиторію.

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На думку експерта, російські удари мають значну інформаційну складову, яка інколи становить до половини всього задуму операцій. Він зазначає, що атаки по історичних та культурних об’єктах, зокрема в районі Києво-Печерської лаври та кіностудії імені Олександра Довженка, мають на меті не лише руйнування інфраструктури, а й демонстрацію зневаги до культурної спадщини України.

"Росія претендує на нашу історію, на історію Київської Русі. Вони намагаються знищити її символи та показати, що для них немає жодних обмежень", — зазначає Жданов.

Експерт також припускає, що кадри руйнувань у Києві можуть використовуватися для психологічного тиску на європейські країни. За його словами, Росія може розраховувати на те, що удари по культурних пам’ятках у різних країнах викличуть страх і змінять політичні оцінки безпекової ситуації в Європі.

Жданов наголошує, що подібні атаки, ймовірно, продовжуватимуться, адже ворог обрав тактику системного тиску. Водночас він підкреслює, що єдиним ефективним способом стримування таких дій може бути симетрична відповідь.

Він висловив думку, що за наявності відповідних засобів ураження Україна могла б завдавати ударів по символічно важливих об’єктах противника, що, на його переконання, вплинуло б на подальшу ескалацію.

Коментуючи саму атаку, Жданов зазначив, що система протиповітряної оборони була перевантажена через одночасний підхід повітряних цілей із кількох напрямків. Частину ракет і дронів вдалося знищити завдяки наданим партнерами боєприпасам, однак повністю уникнути руйнувань було неможливо.

Щодо можливих наступних ударів, експерт припускає, що Росія здатна здійснювати масовані атаки приблизно раз на тиждень, обираючи для цього символічні дати або періоди зниженої готовності ППО. Він також не виключає ризику нових обстрілів у чутливі для російської пропаганди дні.

Портал "Коментарі" вже писав, що за інформацією 19-го армійського корпусу, у районі Костянтинівки Донецької області може перебувати близько 123 російських військових. Такі дані оприлюднив командир 19-го АК, бригадний генерал Олександр Бакулін під час ефіру національного телемарафону.