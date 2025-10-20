Чи можна погодитися обміняти Донбас на південь: яку нову пастку готує Путін

Володимир Путін під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом озвучив ідею обміну територіями з Україною. Мова йде про можливу передачу Донецької області Москві в обмін на Запорізьку та Херсонську області. За інформацією The Washington Post, Путін пропонує такий "менший" обмін територіями, ніж раніше. Деякі джерела у Білому домі розцінюють це як можливість компромісу. Про що говорить така ідея? Чому про неї знову почали говорити? Видання "Коментарі" розбиралорся у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.

Росіянам довіряти не можна

Аналітик, політтехнолог Олександр Кочетков називає таку пропозицію про обмін територіями путінським розводняком, буцім-то рф готова обміняти окуповані нею частини Херсонської і Запорізької області на ту частину Донбасу, яку вона не може захопити більше 10 років. І Трамп, звісно, цю ідею підтримує, бо це ж його улюблений "deal".

Експерт нагадує, що подібний пункт був присутній у "стамбульських домовленостях", які від України начебто підписав Арахамія.

"Погоджуватися на такий обмін не можна, навіть з урахуванням того, що з прагматичної точки зору приазовські території Україні значно цінніші, ніж напівзруйнований Донбас. І добре, що наше керівництво це розуміє. Принаймні, поки що наголошує на цьому публічно", – зазначив Олександр Кочетков.

Політтехнолог пояснює, справа у тому, що Україна як потенційний член ЄС домовленості про вихід з Донбасу буде виконувати. А росія, керуючись своїм "візантійством", з Приазов’я виходити не стане.

"Спочатку буде імітувати відхід, потім, вже захопивши Донбас, щось вигадає. Наприклад, російська держдума, звісно, з подачі путінської АП, прийме постанову про неможливість виходу з Херсонської і Запорізької областей, бо вони вписані у їхню конституцію. І путін почне розводити руками перед Трампом, а, що я можу зробити, в США Сенат теж приймає казна-які рішення, і доводиться їх виконувати... А можуть, як причину, заявити про недостатню повагу України до російської мови і російської церкви. Та все що завгодно можуть вигадати!", – зазначив Кочетков.

Він продовжує, що буде робити у такому випадку Трамп – зрозуміло: заявить, що він втомився від України і росії, які не хочуть домовлятися. І тому він зосереджується на більш важливих війнах, зокрема, на війні АП Трампа з американськими ЗМІ, яка тільки набирає обертів.

"А от, що робити Україні у такому випадку? Повертати з боєм мирно віддані укріплені міста Донбасу? Навряд чи це буде можливим. А повністю захоплений росією Донбас стане чудовим плацдармом для продовження її агресії за рік-два", – констатував експерт.

Знову виходить патова ситуація

Політолог, політичний консультант Володимир Фесенко зазначає, що видання "Вашингтон пост" справді опублікувало матеріал, в якому стверджується, що під час телефонної розмови Трампа з путіним, президент РФ запропонував в обмін на виведення українських військ з Донецької і Луганської областей повернути Україні частину Запорізької і Херсонської областей. І нібито Трамп сприймає це, як певну готовність путіна до мирного компромісу, хоча в Білому домі також розуміють, що українці навряд погодяться на добровільну відмову від частини своєї території, або на обмін одних своїх територій на інші.

"Однак жодних підтверджень, або якихось конкретизацій путінських мирних пропозицій поки що не має. Деякі коментатори цілком обґрунтовано припускають, що насправді путін нічого не збирається обмінювати, він лише нібито не буде претендувати на ті частини Запорізької і Херсонської областей, які контролює України. Якщо так, то йдеться про ті самі пропозиції, які росія пропонувала в Анкоріджі, і які Україна категорично відкидає. Тоді знов патова ситуація", – зазначив експерт.

