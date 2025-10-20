Чи можна погодитися обміняти Донбас на південь: яку нову пастку готує Путін

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Володимир Путін під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом озвучив ідею обміну територіями з Україною. Мова йде про можливу передачу Донецької області Москві в обмін на Запорізьку та Херсонську області. За інформацією The Washington Post, Путін пропонує такий "менший" обмін територіями, ніж раніше. Деякі джерела у Білому домі розцінюють це як можливість компромісу. Про що говорить така ідея? Чому про неї знову почали говорити? Видання "Коментарі" розбиралорся у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.
Обмін територіями. Фото: із відкритих джерел
Аналітик, політтехнолог Олександр Кочетков називає таку пропозицію про обмін територіями путінським розводняком, буцім-то рф готова обміняти окуповані нею частини Херсонської і Запорізької області на ту частину Донбасу, яку вона не може захопити більше 10 років. І Трамп, звісно, цю ідею підтримує, бо це ж його улюблений "deal".
Експерт нагадує, що подібний пункт був присутній у "стамбульських домовленостях", які від України начебто підписав Арахамія.
Політтехнолог пояснює, справа у тому, що Україна як потенційний член ЄС домовленості про вихід з Донбасу буде виконувати. А росія, керуючись своїм "візантійством", з Приазов’я виходити не стане.
Він продовжує, що буде робити у такому випадку Трамп – зрозуміло: заявить, що він втомився від України і росії, які не хочуть домовлятися. І тому він зосереджується на більш важливих війнах, зокрема, на війні АП Трампа з американськими ЗМІ, яка тільки набирає обертів.
Політолог, політичний консультант Володимир Фесенко зазначає, що видання "Вашингтон пост" справді опублікувало матеріал, в якому стверджується, що під час телефонної розмови Трампа з путіним, президент РФ запропонував в обмін на виведення українських військ з Донецької і Луганської областей повернути Україні частину Запорізької і Херсонської областей. І нібито Трамп сприймає це, як певну готовність путіна до мирного компромісу, хоча в Білому домі також розуміють, що українці навряд погодяться на добровільну відмову від частини своєї території, або на обмін одних своїх територій на інші.
Читайте також на порталі "Коментарі" — у Трампа нарешті дали пояснення: чому закликали зупинити війну по лінії фронту в Україні.