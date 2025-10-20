Можно ли согласиться обменять Донбасс на юг: какую новую ловушку готовит Путин

Рубрики
Владимир Путин в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом озвучил идею обмена территориями с Украиной. Речь идет о возможной передаче Донецкой области Москве в обмен на Запорожскую и Херсонскую области. По информации The Washington Post, Путин предлагает такой "меньший" обмен территориями, чем раньше. Некоторые источники в Белом доме расценивают это как возможность компромисса. О чем говорит такая идея? Почему о ней снова начали говорить? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков называет такое предложение об обмене территориями путинским разводняком, будто бы готова обменять оккупированные ею части Херсонской и Запорожской области на ту часть Донбасса, которую она не может захватить более 10 лет. И Трамп, конечно, эту идею поддерживает, потому что это его любимый "deal".
Эксперт напоминает, что подобный пункт присутствовал в "стамбульских договоренностях", которые от Украины вроде бы подписал Арахамия.
Политтехнолог объясняет дело в том, что Украина как потенциальный член ЕС договоренности о выходе из Донбасса будет выполнять. А россия, руководствуясь своим "византийством", из Приазовья выходить не станет.
Он продолжает, что будет делать в таком случае Трамп – понятно: заявит, что он устал от Украины и России, которые не хотят договариваться. И поэтому он сосредотачивается на более важных войнах, в частности, на войне АП Трампа с набирающими обороты американскими СМИ.
Политолог, политический консультант Владимир Фесенко отмечает, что издание "Вашингтон пост" действительно опубликовало материал, в котором утверждается, что во время телефонного разговора Трампа с Путиным президент РФ предложил в обмен на вывод украинских войск из Донецкой и Луганской областей вернуть Украине часть Запорожской и Херсонской областей. И якобы Трамп воспринимает это как определенную готовность путина к мирному компромиссу, хотя в Белом доме также понимают, что украинцы вряд ли согласятся на добровольный отказ от части своей территории или на обмен одних своих территорий на другие.
