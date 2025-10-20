Можно ли согласиться обменять Донбасс на юг: какую новую ловушку готовит Путин

Владимир Путин в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом озвучил идею обмена территориями с Украиной. Речь идет о возможной передаче Донецкой области Москве в обмен на Запорожскую и Херсонскую области. По информации The Washington Post, Путин предлагает такой "меньший" обмен территориями, чем раньше. Некоторые источники в Белом доме расценивают это как возможность компромисса. О чем говорит такая идея? Почему о ней снова начали говорить? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Обмен территориями. Фото: из открытых источников

Россиянам доверять нельзя

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков называет такое предложение об обмене территориями путинским разводняком, будто бы готова обменять оккупированные ею части Херсонской и Запорожской области на ту часть Донбасса, которую она не может захватить более 10 лет. И Трамп, конечно, эту идею поддерживает, потому что это его любимый "deal".

Эксперт напоминает, что подобный пункт присутствовал в "стамбульских договоренностях", которые от Украины вроде бы подписал Арахамия.

"Соглашаться на такой обмен нельзя, даже с учетом того, что с прагматичной точки зрения приазовские территории Украины более ценны, чем полуразрушенный Донбасс. И хорошо, что наше руководство это понимает. По крайней мере, пока подчеркивает это публично", – отметил Александр Кочетков.

Политтехнолог объясняет дело в том, что Украина как потенциальный член ЕС договоренности о выходе из Донбасса будет выполнять. А россия, руководствуясь своим "византийством", из Приазовья выходить не станет.

"Сначала будет имитировать уход, потом, уже захватив Донбасс, что-нибудь придумает. Например, российская госдума, конечно, с подачи путинской АП примет постановление о невозможности выхода из Херсонской и Запорожской областей, потому что они вписаны в их конституцию. И пути начнет разводить руками перед Трампом, а что я могу сделать, в США Сенат тоже принимает казна-какие решения, и приходится их выполнять... А могут, как причину, заявить о недостаточном уважении Украины к русскому языку и русской церкви. И все, что угодно могут придумать!", – отметил Кочетков.

Он продолжает, что будет делать в таком случае Трамп – понятно: заявит, что он устал от Украины и России, которые не хотят договариваться. И поэтому он сосредотачивается на более важных войнах, в частности, на войне АП Трампа с набирающими обороты американскими СМИ.

"А вот что делать Украине в таком случае? Возвращать с боем мирно преданные укрепленные города Донбасса? Вряд ли это будет возможно. А полностью увлеченный россией Донбасс станет отличным плацдармом для продления ее агрессии за год-два", – констатировал эксперт.

Снова выходит патовая ситуация

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко отмечает, что издание "Вашингтон пост" действительно опубликовало материал, в котором утверждается, что во время телефонного разговора Трампа с Путиным президент РФ предложил в обмен на вывод украинских войск из Донецкой и Луганской областей вернуть Украине часть Запорожской и Херсонской областей. И якобы Трамп воспринимает это как определенную готовность путина к мирному компромиссу, хотя в Белом доме также понимают, что украинцы вряд ли согласятся на добровольный отказ от части своей территории или на обмен одних своих территорий на другие.

"Однако никаких подтверждений или каких-либо конкретизаций путинских мирных предложений пока нет. Некоторые комментаторы вполне обоснованно предполагают, что на самом деле пути ничего не собирается обменивать, он как будто бы не будет претендовать на те части Запорожской и Херсонской областей, которые контролирует Украину. Если да, то речь идет о тех же предложениях, которые россия предлагала в Анкоридже, и которые Украина категорически отвергает. Тогда снова патовая ситуация", – отметил эксперт.

