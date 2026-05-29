Чи можливе повторення лютого 2022 року: чому білоруська армія не здатна на раптовий наступ

Загроза з боку Білорусі: військовий експерт Сергій «Флеш» Бескрестнов оцінив імовірність відкриття другого фронту

29 травня 2026, 17:59
Недилько Ксения

Військовий експерт у галузі радіотехнологій Сергій Бескрестнов (відомий як Сергій "Флеш") проаналізував ситуацію на українсько-білоруському кордоні та відповів на численні занепокоєння громадян щодо можливого наступу з території РБ. За його словами, попри певні дії сусіда, безпосередньої небезпеки найближчими днями немає.

Олександр Лукашенко. Фото з відкритих джерел

Аналітик підкреслив, що українські спецслужби повністю контролюють переміщення сил супротивника та мають чітку картину подій.

"Так, ми фіксуємо активність, яка в майбутньому може становити загрозу для нас або країн Європи, — зазначив фахівець, — однак ми не бачимо готовності напасти на нас, умовно "завтра"".

Бескрестнов запевнив, що Сили оборони збудували потужну лінію оборони. На кордоні розгорнуто достатню кількість боєздатних підрозділів, а резерви перебувають у постійній бойовій готовності. Він наголосив, що сценарій початку повномасштабного вторгнення, як це було на початку 2022 року, наразі є технічно неможливим через докорінні зміни у тактиці ведення бойових дій.

"Глобальне вторгнення формату 2022 року вже не повториться, — переконаний експерт. — Війна змінилася. Будь-яка колона техніки не протримається й кількох годин".

На думку аналітика, потенційне розгортання боїв на північному напрямку може знадобитися Кремлю виключно задля того, щоб змусити Україну перекинути туди частину сил зі сходу чи півдня. Крім того, Росія може знову перетворити Білорусь на майданчик для регулярних пусків ударних дронів та ракет. Попри це, українські військові прорахували всі можливі варіанти розвитку подій.

"Наша армія готова до найрізноманітніших сценаріїв і подій, — підсумував Бескрестнов, висловивши сподівання на здоровий глузд білоруського суспільства. — Я щиро вірю, що народ і армія РБ бачать сучасний формат і результати поточної війни для всіх сторін і не дозволять втягнути себе в це божевілля".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що аналітичний проєкт DeepState офіційно підтвердив раніше оприлюднену інформацію Генерального штабу Збройних Сил України щодо значних та успішних результатів українських захисників на Олександрівському напрямку фронту. Внаслідок результативних наступальних дій українські підрозділи зуміли суттєво посунути лінію бойового зіткнення.



