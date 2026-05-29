Возможно ли повторение февраля 2022: почему белорусская армия не способна на внезапное наступление

Недилько Ксения
Военный эксперт в области радиотехнологий Сергей Бескрестнов (известный как Сергей "Флэш") проанализировал ситуацию на украинско-белорусской границе и ответил на многочисленные беспокойства граждан о возможном наступлении с территории РБ. По его словам, несмотря на определенные действия соседа, непосредственной опасности в ближайшие дни нет.
Александр Лукашенко. Фото из открытых источников
Аналитик подчеркнул, что украинские спецслужбы полностью контролируют перемещение сил противника и четкую картину событий.
Бескрестнов заверил, что Силы обороны построили мощную линию обороны. На границе развернуто достаточное количество боеспособных подразделений, а резервы находятся в постоянной боевой готовности. Он подчеркнул, что сценарий начала полномасштабного вторжения, как это было в начале 2022 года, сейчас технически невозможен из-за коренных изменений в тактике ведения боевых действий.
По мнению аналитика, потенциальное развертывание боев на северном направлении может потребоваться Кремлю исключительно для того, чтобы заставить Украину перебросить туда часть сил с востока или юга. Кроме того, Россия может снова превратить Беларусь в площадку для регулярных пусков ударных дронов и ракет. Тем не менее, украинские военные просчитали все возможные варианты развития событий.
