Возможно ли повторение февраля 2022: почему белорусская армия не способна на внезапное наступление

Военный эксперт в области радиотехнологий Сергей Бескрестнов (известный как Сергей "Флэш") проанализировал ситуацию на украинско-белорусской границе и ответил на многочисленные беспокойства граждан о возможном наступлении с территории РБ. По его словам, несмотря на определенные действия соседа, непосредственной опасности в ближайшие дни нет.

Аналитик подчеркнул, что украинские спецслужбы полностью контролируют перемещение сил противника и четкую картину событий.

"Да, мы фиксируем активность, которая в будущем может представлять угрозу для нас или стран Европы, – отметил специалист, – однако мы не видим готовности напасть на нас, условно "завтра"".

Бескрестнов заверил, что Силы обороны построили мощную линию обороны. На границе развернуто достаточное количество боеспособных подразделений, а резервы находятся в постоянной боевой готовности. Он подчеркнул, что сценарий начала полномасштабного вторжения, как это было в начале 2022 года, сейчас технически невозможен из-за коренных изменений в тактике ведения боевых действий.

"Глобальное вторжение формата 2022 уже не повторится, — убежден эксперт. – Война изменилась. Любая колонна техники не продержится и несколько часов".

По мнению аналитика, потенциальное развертывание боев на северном направлении может потребоваться Кремлю исключительно для того, чтобы заставить Украину перебросить туда часть сил с востока или юга. Кроме того, Россия может снова превратить Беларусь в площадку для регулярных пусков ударных дронов и ракет. Тем не менее, украинские военные просчитали все возможные варианты развития событий.

"Наша армия готова к самым разным сценариям и событиям, — подытожил Бескрестнов, выразив надежду на здравый смысл белорусского общества. — Я искренне верю, что народ и армия РБ видят современный формат и результаты текущей войны для всех сторон и не позволят вовлечь себя в это безумие".

