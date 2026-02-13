Чи може Україна рознести "Капустін Яр": які карти має Київ

Проводячи випробування на військовому полігоні "Капустін Яр", Росія продовжує лякати можливим ударом "Орєшніком" по Україні. Чи може Україна рознести "Капустін Яр"? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питанні, вивчивши думки експертів.

Удар по полігону Капустін Яр. Фото: з відкритих джерел

У нас немає ресурсів, щоб завдати одномоментного удару по будь-якому об'єкту

Глава Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан заявив в ефірі каналу "Київ24", що зараз Україна не має такого ресурсу, щоб одним ударом повністю знищити російський полігон "Капустін Яр".

"У нас немає таких ресурсів на даний момент, щоб завдати одномоментного удару по будь-якому об'єкту, щоб можна було його повністю зруйнувати. А будь-який військовий полігон, а особливо ракетний полігон, випробувальний, можна порівняти з цілим містом на своїй площі", — сказав експерт.

Він пояснив, що для того, щоб критично пошкодити інфраструктуру полігону, потрібно у 20 разів більше засобів ураження, ніж ті, якими ми зашкодили цей полігон.

Проте росіяни довго відновлювали об'єкти після попередньої атаки України.

За словами Кузана, деякі з них навіть не змогли відновити.

"На сьогоднішній день заходи, які вони вживають на цьому полігоні, є підвищеною небезпекою. Вони працюють в умовах, вже розуміючи, що і ця мета є потенційно під нашим українським ударом", — додав Кузан.

Це була демонстрація, мапа в руках

Аналітик, авіаексперт Костянтин Криволап нагадав в ефірі "Radio NV", що удар Сил оборони України по полігону Капустін Яр, який був раніше, хоч і є символічним, оскільки наносився в момент переговорів з РФ в Абу-Дабі, проте продемонстрував, що Україна здатна дістати будь-який важливий об'єкт РФ.

"Це була демонстрація така, карти в руках. Це показало, що ми можемо ударити по Капустиному Яру, де досить серйозна система ППО. Там є і Буки, і С-300. Там нещодавно точно знаю, що була і С-400. І те, що ми змогли провести там цей удар. Можливо там були інші ракети. Впевнений, що вони скоріш за все були. Може там були "Паляниці", може наші інші дрони, які робили свою справу, виснажували ППО. Але зі сторони росіян, що цікаво, нема жодного повідомлення, що ППО спрацьовувало", — сказав Криволап.

Він додав, що важливо, що під час атаки було вражено саме ангари на цьому полігоні. Оскільки на них відбувається збирання міжконтинентальних балістичних ракет. Також там збиралися та випробовувалися балістичні ракети "Іскандер".

"Досить точний удар на 600 км, показали росіянам, що ми можемо їх дістати. І для них це дуже серйозно. 600 км — це вже досить далеко. І це те, що дістане однозначно до Москви. І росіяни це розуміють, що 1000 кг — це 1000 кг. Вони ж невипадково застосовують ракети Х-22, Х-32 з бойовою частиною в тонну. Тому я думаю, що це якийсь новий етап цієї війни. Поки що він не зовсім зрозумілий, скільки у нас цих ракет "Фламінго", але те, що вони є, вже підтверджено", — додав аналітик.

