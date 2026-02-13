Может ли Украина разнести "Капустин Яр": какие карты есть у Киева

Проводя испытания на военном полигоне "Капустин Яр" Россия продолжает пугать возможным ударом "Орешником" Украине. Может ли Украина разнести "Капустин Яр"? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.

Удар по полигону Капустин Яр. Фото: из открытых источников

У нас нет ресурсов, чтобы нанести одномоментный удар по любому объекту

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан заявил в эфире канала "Киев24", что сейчас Украина не имеет такого ресурса, чтобы одним ударом полностью уничтожить российский полигон "Капустин Яр".

"У нас нет таких ресурсов на данный момент, чтобы нанести одномоментный удар по любому объекту, чтобы можно было его полностью разрушить. А любой военный полигон, а особенно ракетный полигон, испытательный, можно сравнить с целым городом по своей площади", — сказал эксперт.

Он пояснил, что для того, чтобы критически повредить инфраструктуру полигона, нужно в 20 раз больше средств поражения, чем те, которыми мы повредили этот полигон.

Впрочем, россияне долго восстанавливали объекты после предыдущей атаки Украины.

По словам Кузана, некоторые из них им даже не удалось восстановить.

"На сегодняшний день меры, которые они применяют на этом полигоне, являются повышенной опасностью. Они работают в условиях, уже понимая, что и эта цель находится потенциально под нашим украинским ударом", — добавил Кузан.

Это была демонстрация, карта в руках

Аналитик, авиаэксперт Константин Криволап напомнил в эфире "Radio NV", что удар Сил обороны Украины по полигону Капустин Яр, который был ранее, хоть и является символическим, поскольку наносился в момент переговоров с РФ в Абу-Даби, но все же продемонстрировал, что Украина способна достать любой важный объект РФ.

"Это была демонстрация, карта в руках. Это показало, что мы можем нанести удар по Капустиному Яру, где достаточно серьезная система ПВО. Там есть и Буки, и С-300. Там недавно точно знаю, что была и С-400. И то, что мы смогли провести там этот удар. Возможно, там были другие ракеты. Уверен, что они скорее всего были. Может, там были "Паляницы", может, наши другие дроны, которые делали свое дело, истощали ПВО. Но со стороны россиян, что интересно, нет ни одного сообщения, что ПВО сработала", — сказал Криволап.

Он добавил, что важно, что во время атаки были поражены именно ангары на этом полигоне. Поскольку на них происходит сборка межконтинентальных баллистических ракет. Также там собирались и испытывались баллистические ракеты "Искандер".

"Достаточно точный удар на 600 км показал россиянам, что мы можем их достать. И для них это очень серьезно. 600 км – это уже достаточно далеко. И это то, что однозначно долетит до Москвы. И россияне понимают, что 1000 кг – это 1000 кг. Они же не случайно применяют ракеты Х-22, Х-32 с боевой частью в тонну. Поэтому я думаю, что это какой-то новый этап этой войны. Пока он не совсем понятен, сколько у нас этих ракет "Фламинго", но то, что они есть, уже подтверждено", — добавил аналитик.

