Чи може Китай бути посередником у переговорах з РФ: озвучено категоричну заяву
commentss НОВИНИ Всі новини

Чи може Китай бути посередником у переговорах з РФ: озвучено категоричну заяву

Пекін має дієві інструменти впливу на Кремль, однак наразі Україна не спостерігає його реальної участі у процесі завершення війн

2 березня 2026, 14:05
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай наразі не бере участі у мирному процесі між Україною та Росією. Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами, коментуючи можливу роль Пекіна у завершенні війни.

Чи може Китай бути посередником у переговорах з РФ: озвучено категоричну заяву

Фото: з відкритих джерел

За словами президента, він провів змістовну розмову з канцлером Німеччини, під час якої обговорювалися деталі його візиту до Китаю та контакти з керівництвом цієї країни.

"У мене була хороша розмова з канцлером Німеччини, для мене були важливі деталі його візиту в Китай. Він порушував питання України, розмовляв про це з лідером Китаю", — зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, що українські дипломати отримали доручення підтримувати комунікацію з китайською стороною. Київ зацікавлений у тому, щоб Пекін долучився саме до процесу припинення війни, а не до будь-яких інших аспектів конфлікту.

"Для нас важливо її залучити не у війну, а саме в припинення війни... Думаю, що це в їхніх силах", — підкреслив президент. 

Зеленський також звернув увагу, що Китай має потенційні важелі впливу, зокрема у питаннях постачання окремих видів озброєння чи товарів подвійного призначення. На його переконання, позиція китайського керівництва може мати значення для розвитку ситуації.

Водночас президент констатував відсутність активної участі Китаю в переговорному процесі. "Для нас їх участь була б точно непоганою, але поки що їх залученості ми не бачимо", — підсумував він. 

Портал "Коментарі" раніше писав, що президент США Дональд Трамп прагне якнайшвидше досягти підписання мирної угоди між Україною та Росією. Водночас на думку експертів, для нинішньої американської адміністрації визначальним є сам факт домовленості, а не її довгострокова стійкість чи наслідки для безпеки регіону.



