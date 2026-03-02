Чи може Китай бути посередником у переговорах з РФ: озвучено категоричну заяву

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай наразі не бере участі у мирному процесі між Україною та Росією. Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами, коментуючи можливу роль Пекіна у завершенні війни.

Фото: з відкритих джерел

За словами президента, він провів змістовну розмову з канцлером Німеччини, під час якої обговорювалися деталі його візиту до Китаю та контакти з керівництвом цієї країни.

"У мене була хороша розмова з канцлером Німеччини, для мене були важливі деталі його візиту в Китай. Він порушував питання України, розмовляв про це з лідером Китаю", — зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, що українські дипломати отримали доручення підтримувати комунікацію з китайською стороною. Київ зацікавлений у тому, щоб Пекін долучився саме до процесу припинення війни, а не до будь-яких інших аспектів конфлікту.

"Для нас важливо її залучити не у війну, а саме в припинення війни... Думаю, що це в їхніх силах", — підкреслив президент.

Зеленський також звернув увагу, що Китай має потенційні важелі впливу, зокрема у питаннях постачання окремих видів озброєння чи товарів подвійного призначення. На його переконання, позиція китайського керівництва може мати значення для розвитку ситуації.

Водночас президент констатував відсутність активної участі Китаю в переговорному процесі. "Для нас їх участь була б точно непоганою, але поки що їх залученості ми не бачимо", — підсумував він.

