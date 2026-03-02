Может ли Китай быть посредником в переговорах с РФ: озвучено категорическое заявление

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай пока не участвует в мирном процессе между Украиной и Россией. Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами, комментируя возможную роль Пекина в завершении войны.

Фото: из открытых источников

По словам президента, он провел содержательный разговор с канцлером Германии, в ходе которого обсуждались детали визита в Китай и контакты с руководством этой страны.

"У меня был хороший разговор с канцлером Германии, для меня были важные детали его визита в Китай. Он поднимал вопрос Украины, разговаривал об этом с лидером Китая", — отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что украинские дипломаты получили поручение поддерживать коммуникацию с китайской стороной. Киев заинтересован в том, чтобы Пекин присоединился именно к процессу прекращения войны, а не к каким-либо другим аспектам конфликта.

"Для нас важно ее привлечь не в войну, а именно в прекращение войны... Думаю, что это в их силах", — подчеркнул президент.

Зеленский также обратил внимание, что Китай имеет потенциальные рычаги влияния, в частности, в вопросах поставки отдельных видов вооружения или товаров двойного назначения. По его убеждению, позиция китайского руководства может иметь значение для развития ситуации.

В то же время, президент констатировал отсутствие активного участия Китая в переговорном процессе. "Для нас их участие было бы точно неплохим, но пока их вовлеченность мы не видим", — подытожил он.

